“Червоні лінії” для України та сподівання Путіна на диво: головні заяви Дмитра Кулеби в інтерв’ю WSJ

Україна не повинна бути постійною жертвою, оскільки бореться на всіх фронтах за своє існування та свою територіальну цілісність.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю авторитетному американському виданню The Wall Street Journal говорив про засоби, які використовуватиме Україна у війні за своє існування, марні сподівання Путіна виграти цю війну та небажання Кремля вести переговори про мир.

ТСН.ua зібрав головні заяви, які пролунали від голови українського зовнішньополітичного відомства.

Про “червоні лінії” для України

За словами очільника МЗС, не можна чекати від України стриманості тоді, коли вона веде екзистенціальну війну.

"Україна не повинна бути нескінченно жертвою. Ми - країна, яка бореться на всіх фронтах за своє виживання, за свою територіальну цілісність", - додав Кулеба.

У цьому контексті він наголосив, що не можна вимагати від Україна дотримуватися певних “червоних ліній”, коли вона захищає свої території.

"Насамперед ми зосереджені на завданні ударів по об’єктах на окупованих територіях України, на звільненні власної території. Але, звісно, уявлення про те, що Росія може робити в Україні все, що технічно може собі дозволити, тоді як Україна не має такого ж права, концептуально, морально та військово невірно", - заявив він.

Міністр додав, що Україна пообіцяла США не використовувати американську зброю для ударів по території Росії, але це не поширюється на Крим, який міжнародно визнаний українською територією.

Про деокупацію України

"Крим нічим не відрізняється від решти України. Україна поверне всі свої території, включно з Кримом, одні - військовим шляхом, інші - дипломатичним", - зазначив Кулеба.

Про те, яким саме буде цей баланс деокупації, тобто яку частку буде повернуто завдяки злагодженим діям ЗСУ, а яку – за столом переговорів, за його словами, говорити ще зарано.

Про сподівання Путіна

Очільник МЗС зауважив, що президент Росії Володимир Путін все ще сподівається на перемогу у війні проти України.

"Путін і його найближче оточення сподіваються на диво, яке станеться і змінить ситуацію", - заявив Кулеба.

За його словами, поведінка Росії свідчить про те, що Москва все ще прагне військової перемоги, включаючи завоювання всієї України. Тому міністр щнову звернувся із закликом до союзників надати Україні більше зброї, включно з танками західного виробництва, реактивними винищувачами та ракетами ATACMS.

Про переговори

Дмитро Кулеба заявив, що, незважаючи на низку заяв Москви про прагнення до мирних переговорів, дії держави-агресорки показують, що вона не готова до діалогу.

Він додав, що після виведення своїх військ з Херсона окупанти вже перекинули солдатів на Донбас, де намагаються захопити Бахмут.

"Вони готуються до нових битв, до нових наступальних операцій, а не до переговорів. Отже, ніщо не говорить на користь того, що Росія готова до переговорів", - підкреслив Кулеба.

Про майбутнє Росії

Дмитро Кулеба заявив, що світовій спільноті не слід думати, як допомогти Росії вижити, а змиритися з тим, що бути нормальним членом міжнародного співтовариства ця держава в такому вигляді не може.

"Я не думаю, що світ розвалиться, якщо розпадеться Росія. Але саме її народ розвалить свою країну, як це сталося з Російською імперією", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик, полковник Петро Черник назвав п’ять головних чинників, які потрібно реалізувати для того, щоб ліквідувати цивілізаційну загрозу від Російської Федерації.

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