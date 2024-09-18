"Червоні лінії" Путіна прямо суперечать його пропаганді": аналітик назвав слабкі місця диктатора

Якщо західні лідери зможуть нарешті подолати свій страх перед ескалацією, вони виявлять, що Путін набагато менш грізний, ніж вдає.

Останні так звані "червоні лінії" очільника Кремля Володимира Путіна прямо суперечать його власній пропаганді. Зокрема, йдеться про попередження західним лідерам, які можуть дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії на російській території. За словами президента РФ, це призведе до того, що НАТО "вступить у війну" з Росією. Проте таке покладання на порожні погрози, підкреслює лише відносну слабкість позицій диктатора.

Про це пише науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Lviv Today Пітер Дікінсон у своїй колонці для NV.

"Це означатиме, що країни НАТО, Сполучені Штати, європейські держави перебувають у стані війни з Росією", — цитуає Путіна Дікінсон.

За словами аналітика, те, що очільник Кремля пообіцяв прийняти "відповідні рішення" непереконливо.

"Україна вже використовує зброю, про яку йдеться, для нанесення ударів по окупованих регіонах, які Путін вважає російськими, не провокуючи при цьому жодної ескалації, не кажучи вже про війну між Росією і НАТО. Коментарі Путіна прозвучали на тлі посилюваних припущень про те, що партнери України готуються зняти суперечливі обмеження на використання далекобійної західної зброї, які наразі не дають змоги наносити удари по військових об'єктах на території Російської Федерації. Сполучені Штати, Велика Британія і Франція надали Україні ракети дальнього радіусу дії, але досі не дозволяли Києву використовувати їх на території Росії. Однак дедалі більше ознак того, що західні лідери готові переглянути свою позицію і дати Україні "зелене світло", — пише Дікінсон.

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Очільник Кремля вочевидь сподівається залякати Захід і переконати союзників України в тому, що було б розумним зберегти нинішню заборону на нанесення ударів углиб Росії. Водночас його спроби представити це питання як потенційний переламний момент підриваються його ж непереконливою реакцією, наприклад, на рутинне використання Україною поставлених Заходом ракет дальнього радіусу дії в таких районах, як Крим, який Путін давно називає частиною Росії.

"Якщо ідея українських авіаударів по російській території дійсно являє собою червону лінію для Москви, чому вона не відреагувала на жодну з цих попередніх атак?.." — ставить питання Дікінсон.

На думку автора, очевидна непослідовність позиції Путіна дає змогу зрозуміти, які реалії стоять за його імперіалістичними заявами під час вторгнення в Україну.

Нагадаємо, напередодні в Кремлі відреагували на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна має право на удари по Росії за міжнародним правом. Там обурено назвали "недалекоглядним і непрофесійним" рішення Столтенберга "серйозно не сприймати заяви Путіна щодо наслідків ударів по Росії західною зброєю".

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