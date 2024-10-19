Червоні лінії США: у Конгресі вимагають реакції Білого дому на відправлення солдатів КНДР до України

Голова Комітету з розвідки Палати представників надіслав листа з вимогою президенту Байдену.

Голова Комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що США мають відреагувати на участь у війні проти України підрозділів армії Північної Кореї.

Про це політик написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

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"Чому адміністрація Байдена-Гарріс не змогла активно інформувати Конгрес про переміщення північнокорейських військ до Росії? Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену, вимагаючи, щоб його адміністрація дала Комітету з розвідки відповіді", - написав він.

Тернер додав, що використання північнокорейських військ у війні проти України "має стати червоною лінією для Сполучених Штатів та НАТО".

Нагадаємо, експерт розповів, скільки знадобиться часу північнокорейським військовим для освоєння російської техніки. На думку Олексія Гетьмана, підготовка триватиме щонайменше кілька місяців.

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