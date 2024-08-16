"Червоних ліній" Путіна більше немає: що пишуть західні ЗМІ про наступ ЗСУ у Курській області

Провідні західні ЗМІ стежать за розвитком ситуації у Курській області. Незрозуміло, якими будуть наслідки операції ЗСУ, але багато погоджуються, що Україна застала російських військових зненацька і створює проблеми для Кремля.

ТСН.ua зібрав останні статті провідних видань щодо наступу ЗСУ на Курщину.

Після кількох днів операції видання Washington Post написало, що вторгнення українських військ на захід Росії стало найбільшим викликом для Володимира Путіна від часу повстання найманців Вагнера 2023 року.

"У той час як російські військові прагнуть відбити несподівану атаку - виникають запитання щодо прорахунків у розвідці та стратегії, які дозволили українським військам перетнути кордон і захопити, за оцінками деяких російських аналітиків, близько 100 квадратних миль території у Курській області – найбільша контратака на російській землі від часів вторгнення Путіна до України", - пишуть журналісти.

Wall Street Jornal у своїй редакційній колонці підкреслила сміливий крок України щодо вторгнення до Курської області. Як зауважила редакція, Кремль вважав, що його територія є притулком від війни, яку він розпочав. Але це не так.

Зокрема, WSJ зазначила, що Путін був щасливим імперіалістом. Він міг вторгнутися до України і воювати на її території, бувши впевненим, що Росія – під захистом.

"Це змінилося, коли Україна відправила елітні війська до Курської області для здійснення операції, яка здивувала і збентежила Кремль", - пише WSJ.

Те, що росіян застали зненацька, на думку видання, демонструє, наскільки сильно вони вважали свою територію захищеною. Це було однією з цілей путінських заяв про боротьбу з НАТО і використання ядерної зброї. Він хоче, щоб США і західноєвропейські уряди стримували Україну, аби вона воювала лише на своїй території.

Ще в одній нещодавній статті WSJ зауважила, що в той час як українські війська захоплюють російську територію, Кремль стверджує, що це не має великого значення.

Натомість, вважає видання, український наступ на Курськ піднімає питання про російський військовий потенціал і про те, де насправді пролягають "червоні лінії" Путіна.

Стримана реакція Путіна на вторгнення, на думку видання, змушує замислитися над тим, які "червоні лінії" насправді існують у російського лідера, і чи не було стратегічною помилкою зволікання Заходу з озброєнням України, спричинене побоюваннями щодо російської ескалації, і чи не було це стратегічною помилкою.

WP із посиланням на російських блогерів зазначила, що деякі російські аналітики висловлювали побоювання, що відвоювання захопленої українськими військами території може зайняти багато часу, якщо повномасштабний контрнаступ російських підкріплень затягнеться ще на кілька днів. Українські бригади мали б час окопатися на укріплених позиціях, що потенційно дало б Києву потужний козир на майбутніх переговорах про припинення вогню або мирних переговорах.

Foreign Policy звертає увагу на геополітичні наслідки "Курської битви". Мовляв, приклад Києва має допомогти Заходу ухвалити кращі рішення в потенційній війні з Китаєм.

Текст починається цитатою мілітарного теоретика Карла фон Клаузевіца: "Окупація погано захищеної або геть незахищеної території ― це перевага сама по собі, і якщо ця перевага змусить ворога боятися ймовірних гірших наслідків ― її можна вважати коротким шляхом до миру".

Автор тексту Весс Мітчелл, який відповідав за взаємини з Європою та Євразією в Держдепартаменті США за президентства Дональда Трампа, наголошує: важливо дати змогу Україні бити західною зброєю по всій території Росії, бо саме в цьому ― ключик до якнайшвидшого завершення війни. А вгамування Росії дуже відповідає інтересам Заходу, оскільки два роки повномасштабної російсько-української війни показали, наскільки Вашингтон та його європейські союзники не готові до великих воєн.

"Підхід Джо Байдена з поступовим розширенням українських можливостей насправді лише виснажує військові склади Заходу. Вже відомо, що для відновлення запасів до рівня початку 2022 року за деякими позиціями ― наприклад, пускові установки HIMARS ― знадобиться пʼять років, якщо виробництво триватиме такими ж темпами, як зараз. Це ідеальний сценарій для Китаю чи інших ворогів Заходу, у яких на думці збройний конфлікт", - пише Мітчелл.

Щоб вийти із цієї ситуації переможцем, варто швидше завершити російсько-українську війну поразкою Росії. Україна в серпні показала, як цього можна досягти. А після цього активно розробляти, виробляти й накопичувати зброю. Оскільки саме погано озброєний Захід і є найбільшим приводом для ескалації напруженості у світі ― а не пустопорожні заяви Путіна чи, наприклад, Медведєва.

BBC називає українську операцію на Курщині "найзухвалішим, найсміливішим і найбільш ризиковим кроком за цей рік".

Business Insider пише, що головної тактичної цілі Україна також поступово досягає: росіяни перекидають боєздатні підрозділи з важливих для них напрямків. Зокрема, незначну поки що кількість військ переправлено до Курська з Донецької та Запорізької областей. Для утримання окупованої російської території потрібен ресурс, передовсім військовий. Чи готова Україна виділяти його, враховуючи дефіцит військових на ключових для себе напрямках ― питання відкрите.

Американське агентство Bloomberg звертає увагу на те, що українська операція стала першим від часів Другої світової війни випадком вторгнення до території Росії.

Цей епізод, на думку видання, викрив крихкість оборони російських кордонів, підняв бойовий дух українських військових та підірвав ретельно сконструйований Кремлем образ російського лідера Володимира Путіна як "захисника простих росіян".

Таким чином, війна, яку він розпочав проти України, дедалі більше поширюється на Росію, де люди в прикордонних регіонах живуть під постійним ризиком обстрілів, а безпілотники завдають ударів по ключових промислових об'єктах.

Bloomberg також вказує, що російські військові проігнорували попереджувальні сигнали про напад.

За даними видання, розвідка РФ попереджала начальника російської армії Валерія Герасимова про можливий прорив кордону в Курській області за два тижні до початку боїв. Однак російський генерал та інші військові чиновники відкинули цю інформацію. Ніхто не поінформував про це і Володимира Путіна.

Після понад двох років російської військової агресії Україна перейшла в наступ, пише британська Telegraph.

"Українські війська швидко окупували 350 квадратних кілометрів території Росії та взяли десятки росіян у полон... Менш ніж за сорок вісім годин Україна захопила більше території, ніж за весь злощасний контрнаступ літа 2023 року", — пише видання.

Раптова атака у Курській області принизила російську армію, наголошують журналісти. І вказують, що наступальні дії України на Курському напрямку не сповільнюються. Втім, журналісти сумніваються, що просування українських військ у Курську буде довготривалим, зокрема через тиск європейських союзників.

Журнал Economist із посиланням на джерело в українському Генштабі пише про те, що захоплення Курської АЕС українськими бійцями малоймовірне. Адже для цього потрібно здійснити 80-кілометровий марш і мати сили більші, ніж є наразі.

"Без належно організованих сил ми повторимо помилки, яких росіяни припустилися на північ від Києва 2022 року. Ми відрізали їхні лінії, і вони стали легкою здобиччю", — пояснило джерело видання.

Газета Welt публікує коментар під заголовком "Найінтелігентніший маневр України". Його автор - шеф-кореспондент міжнародного відділу цього видання Клеменс Верґін. Він вважає, що "Київ, розпочавши вторгнення до Курської області, змінив обличчя війни". Автор називає вже досягнуті результати наступу "приголомшливими". Кремль опинився у скрутному становищі та змушений консолідувати свої сили. Однак "три найбільш, можливо, важливих ефекти мають психологічний і політичний характер", вказує коментатор Welt.

"По-перше, Україна перебуває тепер у зовсім іншій переговорній позиції, ніж лише два тижні тому, оскільки Київ міг би тепер обміняти російську територію на українську. По-друге, Курська операція дає потужний імпульс бойовому духу українців, які впродовж багатьох місяців уже звикли до того, що з фронту надходять майже тільки погані новини. І по-третє, Київ показує таким чином і західним партнерам, що ця війна зовсім не програна. А тому має сенс і далі підтримувати зусилля України з оборони своєї країни поставками зброї та боєприпасів", - пише Клеменс Верґін.

Натомість журналісти видання Al Jazeera поспілкувалися з проурядовими російськими журналістами та експертами щодо оцінок операції. Ті в один голос із офіційною позицією Росії стверджують, що вторгнення ЗСУ до Курщини тільки віддаляє Україну від мирних переговорів ― а отже, робить завершення війни більш далеким.

Нагадаємо, наступ на Курщину триває від 6 серпня. Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення до Курської області, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

Тим часом у Бєлгородській області вже оголосили надзвичайний стан.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрозділи ЗСУ поглиблюють прорив у Курській області і Україна рухається у напрямку стратегічної цілі, яку поставили для проведення цієї спецоперації. Водночас українці зважають на гуманітарні потреби місцевого населення, оскільки дотримуються правил ведення війни.

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