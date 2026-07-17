Червоний сніг і помаранчеве небо: пил із Сахари вбиває європейців та змінює клімат

Пилові бурі, які несуть пісок з Сахари, стають дедалі потужнішими / © Фото з відкритих джерел

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Рівень пустельного пилу з Сахари в європейських країнах стрімко зростає. Він охоплює вже не лише південні регіони, а й дістається аж до Скандинавії та Британських островів. Хоча загальна кількість пилових бур не збільшилася, кожне таке вторгнення тепер несе значно більшу масу піску, що безпосередньо впливає на смертність та кількість шпиталізацій.

Про це свідчать результати масштабного дослідження, опублікованого в науковому журналі Nature.

Як льодовики та алюміній розкрили таємницю

Відрізнити пустельний пісок від міського смогу надзвичайно складно, тому вчені використали алюміній як головний маркер відстеження, адже він майже не утворюється від місцевого транспорту. Фахівці поєднали ці хімічні вимірювання зі супутниковими даними та штучним інтелектом і змогли створити надзвичайно детальну пилову карту континенту.

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Щоб зазирнути у минуле, команда також проаналізувала лід на горі Монте-Роза в Альпах, де пил пошарово зберігається ще з 1750 року. Виявилося, що у шарах льоду за 2010–2020 роки сахарійського піску міститься вдвічі більше, ніж у період до початку глобального індустріального потепління.

Помаранчеве небо та головні жертви Сахари

Карта підтвердила, що Південна Європа наразі вдихає приблизно у 2,5 раза більше пустельного пилу, ніж північні регіони. Найбільший удар бере на себе Італія та центральне Середземномор’я, де фіксують найрізкіше зростання показників забруднення повітря.

Яскравим прикладом наслідків стала весна 2022 року, коли серія потужних пилових вторгнень забарвила небо над Європою у помаранчевий колір. Тоді піску з Африки прилетіло настільки багато, що сніг у Піренеях та Альпах буквально став червоним.

Подвійний удар: висихання Африки та зміна вітрів

Дослідники дійшли висновку, що двигуном цих процесів стало поступове висихання пустель та масштабне опустелювання територій на півночі Африки, зокрема в Марокко. Іншим небезпечним фактором стала глобальна зміна атмосферної циркуляції.

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Через нові моделі тиску вітри просто навчилися набагато ефективніше підхоплювати та переносити гігантські обсяги піску далеко на північ Європи. Обидві ці сили працюють в одному напрямку, і в міру потепління клімату ситуація лише погіршуватиметься.

Загроза здоров’ю та безсилля екостандартів

Зростання рівня пилу зводить нанівець спроби європейських міст очистити повітря від місцевих промислових викидів. Станом на 2021 рік лише один сахарійський пісок складав майже третину від річного ліміту забруднення, встановленого Всесвітньою організацією охорони здоров’я для Південної Європи.

За підрахунками медиків, у дні сильних пилових бур щоденна смертність населення зростає приблизно на дві третини відсотка. Найбільш вразливою категорією залишаються діти: рівень їхньої госпіталізації через проблеми з диханням збільшується утричі стрімкіше, ніж в аналогічних випадках серед дорослих.

Нагадаємо, цьогоріч у Європі через рекордну спеку померли понад 10 тисяч людей. Переважна більшість померлих — люди віком від 65 років.

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