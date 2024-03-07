Чеські фермери навалили купи гною перед будинком уряду в Празі: фото

До столиці Чехії прибуло близько 700 тракторів та приблизно 3 500 невдоволених фермерів.

У четвер, 7 березня, чеські фермери під час акції протесту в Празі викинули купи гною перед урядовими будівлями та заблокували рух в центрі столиці тракторами. Вони відновили свої вимоги щодо збільшення державної підтримки, скорочення бюрократії та припинення дешевого імпорту до Європейського Союзу.

Про це повідомляє чеське видання iDnes.

До столиці Чехії прибуло близько 700 тракторів та приблизно 3 500 невдоволених фермерів.

Вулиця, що веде до урядової резиденції була повністю заблокована у ранкові години пік. До того ж протестувальники висипали на трамвайні колії купи гною і тим самим ускладнили роботу громадського транспорту.

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На брифінгу для преси міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний підтвердив фінансову допомогу фермерам в розмірі двох мільярдів крон (близько 75 млн євро) та заявив, що уряд не піддасться тиску.

“Я готовий провести чесну дискусію з фермерами. Очікую чесного підходу від організаторів протесту, які обіцяли не перекривати рух у Празі. Я не думаю, що викидати гній на трамвайні колії – це такий підхід”, — написав міністр у дописі на платформі соціальних мереж X.

Демонстрація біля будинку уряду завершилася близько 13:15 за місцевим часом. Фермери погрожували наступного разу зібратися більшою кількістю, якщо не буде змін.

Акція протесту чеських фермерів у Празі 7 березня / Фото: із соцмереж

Акція протесту чеських фермерів у Празі 7 березня / Фото: із соцмереж

Водія, який викидав гній, затримала поліція.

Нагадаємо, у середу, 6 березня, у столиці Польщі Варшаві перед офісом прем’єр-міністра відбулася масова акція протесту фермерів.

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