Чеський потяг, який прямував до України, зіштовхнувся з вантажним: багато загиблих та поранених

У Чехії пасажирський потяг, який прямував в Україну, зіштовхнувся з вантажним потягом, в результаті чого четверо людей загинули та ще десятки отримали поранення.

Про це інформує iDNES.

У повідомленні вказується, що аварія сталася біля нової станції Пардубіце.

Прес-секретар пожежної залізничної адміністрації Мартін Кавка повідомив про "двох загиблих та десятки постраждалих, деякі з яких перебувають у тяжкому стані". Пізніше речниця рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала повідомила, що внаслідок зіткнення загинуло четверо людей.

Серед постраждалих багато дітей. Для рятувальної операції влада задіяла гелікоптери.

"Зіткнення поїздів — це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття всім постраждалим", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині потяг збив чоловіка.

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині потяг на смерть збив 13-річну дівчинку.

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