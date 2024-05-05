Чеський уряд відкликав посла в Росії: що про це відомо

Чиновники вже деякий час обговорюють, чи варто мати посла в Москві.

Чеський уряд відкликав посла Чехії в Росії Вітезслава Півоньку. Він піде у відставку наприкінці травня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський в програмі Nova Za.

"Ми інтенсивно працюємо над кандидатурою нового посла. Нинішній посол вже відкликаний. Я вірю, що новий посол Чехії колись з'явиться", - сказав Ліпавський.

Водночас він не повідомив терміни призначення наступника Півоньк або ім'я нового посадовця. Раніше ЗМІ припускали, що до московського дипломата може приєднатися Даніель Коштовал, дипломат і колишній заступник міністра оборони.

При цьому конституційні чиновники вже деякий час обговорюють, чи варто мати посла в Москві у світлі нинішньої російської військової агресії в Україні. Президент Петр Павел наприкінці березня заявив, що це питання між Міністерством закордонних справ та урядом.

"Я давно бачу важливість того, щоб мати представництво на рівні посла і в Росії. Питання в тому, чи зараз для цього правильний час. Але з огляду на тривалість процесу, можливо, було б добре почати підготовку вже зараз. І коли виникне відповідна ситуація, реалізувати її", - сказав президент.

Зі свого боку прем'єр-міністр Петро Фіала наголосив, що не може порушити закон та розкрити таємницю, хто може стати новим послом.

Нагадаємо, що європейські партнери повинні залишатися зосередженими на оборонних потребах України та посилювати тиск на Росію і її союзників.

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