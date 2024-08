Четверо членів родини загинули, намагаючись урятувати 13-річну дівчинку, яка тонула в озері – фото

У Туреччині загинули четверо членів родини, які намагалися врятувати 13-річну дівчинку від потоплення в озері.

Про це пише Need To Know.

Трагедія сталася 8 серпня на греблі Альпаслан-1 у східній провінції Муш.

Сім'я, яка насолоджувалася пікніком, помітила, що Рабія Каракая борсається у воді. Її старша сестра, 20-річна Еданур, та 18-річний брат Ясін першими зайшли у воду, щоб допомогти.

22-річна невістка Рабії Фатма і 15-річна родичка Ейлюль Текін побігли на допомогу незабаром після цього. Усі п'ятеро загинули у воді. Одна із жертв, Фатма, була на восьмому місяці вагітності.

Фатма та Ейлюль / Фото: Jam Press

На місце події були викликані екстрені служби для пошуку родичів, що зникли. Спочатку рятувальники витягли тіла Рабії, Еданур, Ясіна та Ейлюль. Пошуки Фатми, яка вийшла заміж всього рік тому і була на восьмому місяці вагітності, зайняли більше часу. Водолази врешті-решт знайшли тіло молодої жінки саме перед тим, як вони збиралися призупинити роботу на ніч.

В озері втопилися п'ятеро членів родини / Фото: Jam Press

Тіла жертв були перевезені до найближчого моргу для розтину, перш ніж їх передали сім'ї для поховання.

Рабія, Еданур та Ясін були поховані поряд з матір'ю, яка померла 2016 року.

Ясін та Еданур / Фото: Jam Press

Глава громади Алі Риза Текін сказав: "Рабія пішла у воду, а потім її рідні увійшли одне за одним, щоб урятувати її. Коли ми дісталися туди, ми побачили їхні неживі тіла. Фатма залишилася в озері, але нам удалося витягнути її вночі за допомогою водолазної команди. Ми відвезли їхні тіла до державної лікарні Муша, а потім поховали їх на нашому сільському цвинтарі".

