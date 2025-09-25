ТСН у соціальних мережах

Четверо дітей дивом вижили після авіакатастрофи та 40 днів у джунглях: як це їм вдалося

Аварія літака в Колумбії перетворилася на неймовірну історію виживання. Старша сестра Леслі змогла організувати життя в джунглях та захистити трьох молодших від хижаків.

Четверо дітей, які вижили після авіакатастрофи та 40 днів у джунглях

Четверо дітей, які вижили після авіакатастрофи та 40 днів у джунглях / © Bild

Після падіння літака в Колумбії четверо дітей залишилися сам-на-сам із дикою природою та змогли вижити, провівши 40 днів у джунглях. У катастрофі загинули всі дорослі, тож старша сестра, 13-річна Леслі Мукутуй, взяла на себе відповідальність за трьох молодших.

Про це повідомляє Bild.

Аварія сталася 1 травня 2023 року. Невеликий літак, на борту якого перебували діти, їхня мати та пілот, розбився посеред джунглів.

«Я плакала від болю. Тягнула свою зламану ногу і повзла, шукаючи дорогу з джунглів«, — розповіла Леслі.

Дітям довелося боротися не лише з виснаженням, а й із небезпеками довкілля: у джунглях водяться ягуари, анаконди, оцелоти та отруйні комахи. За словами дітей, вони відганяли диких тварин палицями та світлом.

«Мавпи дратували нас, коли стрибали з дерева на дерево. Вони кидали плоди мілпесо, і ми збирали їх», — розповіла дев’ятирічна Солейні.

Найменшій із них, Крістін, було всього 11 місяців, і вона потребувала найбільшої уваги. Леслі довелося стати для неї і сестрою, і матір’ю.

«Ми віддавали найм’якіші фрукти Крістін. Вона плакала від спраги. Мені довелося використовувати кришку від пляшки, щоб давати їй воду маленькими ковточками», — розповіла найстарша сестра.

Рятувальна операція тривала 40 днів. У пошуках брали участь спецпідрозділи армії, 85 представників корінних племен та шамани, які зверталися до духів джунглів у своїх ритуалах.

Саме завдяки Леслі, яка організувала імпровізований притулок, дітей вдалося знайти живими. Хоча вони були виснажені та зневоднені, усі четверо вижили. Нині брат і сестри мешкають із бабусею.

Рятувальна команда, яка шукала дітей у джунглях після авіакатастрофи / © Bild

Рятувальна команда, яка шукала дітей у джунглях після авіакатастрофи / © Bild

Нагадаємо, у травні 2023 року повідомлялося, що в Колумбії через два тижні після падіння літака в джунглях знайшли живими чотирьох дітей: 13-річну дівчинку та її трьох молодших брата і сестер (11 місяців, 4 і 9 років). На борту літака Cessna 206 перебувало семеро людей. Внаслідок катастрофи троє дорослих, включно з пілотом, загинули одразу.

