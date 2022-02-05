Четверо хлопців задушили та обезголовили дівчину заради ритуалу збагачення

Затримані зізналися, що ритуал побачили у Мережі.

У нігерійському штаті Огун в Абеокуті четверо хлопців убили, а потім обезголовили дівчину. Все для того, щоб використовувати її для проведення ритуалу із залучення грошей.

Про це пише місцеве видання Premium Times.

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Місцева поліція вже затримала зловмисників та відправила під варту, де вони зізналися у вбивстві. Затримані розповіли, що дізналися про ритуал у Facebook.

Сім'я загиблої заявила, що вимагає справедливості і добиватиметься її.

Представник місцевої поліції Абімбола Ойєємі заявив, що хлопці шкодують про скоєне: "Це найвищий ступінь варварства. За свій мерзенний злочин затримані понесуть серйозне покарання. Релігія має перестати проповідувати фінансове процвітання більше, ніж моральність".

У Дніпрі невідомі проводили дивний "ритуал"

Раніше стало відомо, що в іракському Курдистані брат застрелив 23-річну жінку-трансгендера. Поліція проводить розслідування.

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