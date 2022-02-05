Четверо хлопців задушили та обезголовили дівчину заради ритуалу збагачення

Затримані зізналися, що ритуал побачили у Мережі.
У нігерійському штаті Огун в Абеокуті четверо хлопців убили, а потім обезголовили дівчину. Все для того, щоб використовувати її для проведення ритуалу із залучення грошей.
Про це пише місцеве видання Premium Times.
Місцева поліція вже затримала зловмисників та відправила під варту, де вони зізналися у вбивстві. Затримані розповіли, що дізналися про ритуал у Facebook.
Сім'я загиблої заявила, що вимагає справедливості і добиватиметься її.
Представник місцевої поліції Абімбола Ойєємі заявив, що хлопці шкодують про скоєне: "Це найвищий ступінь варварства. За свій мерзенний злочин затримані понесуть серйозне покарання. Релігія має перестати проповідувати фінансове процвітання більше, ніж моральність".
Раніше стало відомо, що в іракському Курдистані брат застрелив 23-річну жінку-трансгендера. Поліція проводить розслідування.
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