Четверо людей замовили таксі, щоб проїхати всю Польщу: тепер їм загрожує 15 років в'язниці

У Польщі четверо людей замовили таксі, щоб проїхати таким чином через всю країну. Тепер їм загрожує кримінальна справа.

Про це пише wprost.pl.

Інцидент стався в ніч на 10 липня 2023 року. Як встановили правоохоронці, троє чоловіків і жінка замовили таксі, щоб проїхати майже через усю країну - вони хотіли дістатися з Кракова до Гданська, а потім до Варшави.

Під час короткої перерви на заправці на трасі S7 поблизу Вітрамова (Ольштинський повіт) між водієм таксі та його пасажирами відбулася нервова перепалка. В результаті водій пасажирського автомобіля "Шкода", стурбований агресивною поведінкою групи, вирішив припинити рух. За повідомленням поліції, пасажири силою змусили його пересісти на заднє сидіння автомобіля, після чого один з чоловіків спробував вдарити водія ножем у живіт.

Потерпілому вдалося втекти з автомобіля і сховатися на заправці. Працівники станції заблокували вхід до будівлі та викликали служби. Після того, як нападники не змогли проникнути в приміщення, вони викрали автомобіль таксиста і поїхали на ньому в напрямку Варшави.

За інформацією Ольштинського міського відділу поліції, через кілька хвилин співробітники поліції з Нідзіци зупинили вказаний автомобіль для перевірки на маршруті S7. Під час поліцейського втручання один з пасажирів напав на поліцейських з перцевим балончиком. Поліцейські затримали 27-річного хлопця, в той час як троє інших продовжили втечу в автомобілі. Поліцейські швидко вийшли на їхній слід. Інших затримали в одному з варшавських готелів.

Всі четверо були взяті під варту. Обставини інциденту з'ясовували співробітники Ольштинського відділення поліції. В ході операції співробітники поліції повернули викрадений автомобіль, який був покинутий під час втечі в Гризлінах.

На підставі зібраних доказів усім чотирьом пасажирам були пред'явлені звинувачення в розбійному нападі із застосуванням небезпечного предмета. Крім того, 34-річному чоловікові було пред'явлено звинувачення в тому, що він не зупинився для перевірки на дорозі. 21-річному та 27-річному чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. З іншого боку, іншим загрожує покарання до 15 років позбавлення волі, оскільки вони вже були засуджені за аналогічні злочини в минулому і відповідатимуть за умови так званого рецидиву злочинів.

Нагадаємо, у Польщі ревнивець розстріляв чоловіка на очах у його нареченої та вчинив самогубство.

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