Четверо росіян влаштували п'яний дебош на курорті в Чорногорії: офіціанти їх побили стільцями (відео)

П’яні росіяни зчинили бійку в Чорногорії, але їх гарно провчили.

У чорногорському курортному містечку Рафаїловичі поблизу Будви сталася бійка між персонал одного з кафе і чотирма росіянами, які влаштували дебош.

Про це передає чорногорське видання Vijesti.

Зазначається, що один із росіян ображав місцевих жителів і офіціантів.

В інциденті фігурують четверо громадян Росії, які в стані алкогольного сп'яніння спочатку виїхали на набережну в Рафаїловичах, де ледь не збили мотоцикліста.

Як розповіли очевидці, перекривши своїм авто набережну, росіяни спочатку знесли туристичне агентство, а потім напали на офіціанта сусіднього ресторану, поранивши йому голову.

Далі росіяни почали бити власника закладу. Інші співробітники намагалися захистити боса і вступили в бійку з "гостями", щоб завадити їм знищити ресторан.

Відео було знято, коли співробітники почали виганяти росіян і бити їх стільцями. На ньому чути слова: "Я русский, бл***". Ролик, як чорногорці лупцюють росіян стільцями, можна переглянути за посиланням.

Зауважимо, що цей інцидент дуже показований, адже Будва – один з найбільш просербських регіонів Чорногорії. А багато сербів, як відомо, симпатизують РФ і підтримують російську агресію в Україні. В Росії серби бачать союзницю, близьку за мовою і вірою, заплющуючи очі на всі звірства і злочини путінського режиму.

Тому те, що росіяни дістали навіть "братніх" чорногорців свідчить про те, як наспраді громадяни РФ поводять себе за кордоном.

Раніше повідомлялося, що росіянин на відпочинку в Туреччині вихвалявся убивствами українців. Також у Туреччині агресивна росіянка накинулась на українку під час відпочинку.

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