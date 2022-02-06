Четверо загиблих і троє постраждалих: що відомо про масовий розстріл у Техасі

Четверо загиблих і троє постраждалих: що відомо про масовий розстріл у Техасі

Підозрюваного знайшли в автомобілі з вогнепальним пораненням, яке він завдав собі власноруч.

Житель американського штату Техас в суботу, 5 лютого, наклав на себе руки після того, як застрелив чотирьох і поранив трьох людей в окрузі Наварро.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що після опівночі на спецлінію "911" надійшло повідомлення про те, що чоловік вбив членів власної сім'ї в будинку в місті Корсикана.

За словами очільника місцевої поліції Роберта Джонсона, на місці злочину правоохоронці виявили тіла вбитих чоловіка та жінки, а також двох живих людей із вогнепальними пораненнями, яких негайно госпіталізували до лікарні в Далласі.

Незабаром полісмени вирушили до сусіднього міста Фрост, в якому виявили мертвих чоловіка та дитину, а також ще одну постраждалу особу, в яку підозрюваний вистрілив декілька разів. Наразі вона перебуває в лікарні.

Джонсон розповів, що поліція Корсикани та представники округу Наварро з'ясували, що ймовірний стрілець пересувається на автомобілі, і відстежили його місцеперебування за допомогою навігаційної системи.

На вимогу поліціянтів машина зупинилася на сільській дорозі за межами Корсикани. Під'їхавши до транспортного засобу, правоохоронці виявили в салоні підозрюваного із вогнепальним пораненням, яке він завдав собі власноруч. Чоловік помер у лікарні.

Наразі слідчі з'ясовують зв'язки між стрільцем і його жертвами. Триває розслідування.

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