Четверо загиблих і троє постраждалих: що відомо про масовий розстріл у Техасі

Підозрюваного знайшли в автомобілі з вогнепальним пораненням, яке він завдав собі власноруч.
Житель американського штату Техас в суботу, 5 лютого, наклав на себе руки після того, як застрелив чотирьох і поранив трьох людей в окрузі Наварро.
Про це повідомляє NBC News.
Зазначається, що після опівночі на спецлінію "911" надійшло повідомлення про те, що чоловік вбив членів власної сім'ї в будинку в місті Корсикана.
За словами очільника місцевої поліції Роберта Джонсона, на місці злочину правоохоронці виявили тіла вбитих чоловіка та жінки, а також двох живих людей із вогнепальними пораненнями, яких негайно госпіталізували до лікарні в Далласі.
Незабаром полісмени вирушили до сусіднього міста Фрост, в якому виявили мертвих чоловіка та дитину, а також ще одну постраждалу особу, в яку підозрюваний вистрілив декілька разів. Наразі вона перебуває в лікарні.
Джонсон розповів, що поліція Корсикани та представники округу Наварро з'ясували, що ймовірний стрілець пересувається на автомобілі, і відстежили його місцеперебування за допомогою навігаційної системи.
На вимогу поліціянтів машина зупинилася на сільській дорозі за межами Корсикани. Під'їхавши до транспортного засобу, правоохоронці виявили в салоні підозрюваного із вогнепальним пораненням, яке він завдав собі власноруч. Чоловік помер у лікарні.
Наразі слідчі з'ясовують зв'язки між стрільцем і його жертвами. Триває розслідування.
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