Четверо загиблих, зокрема, двоє дітей: у Нью-Йорку чоловік вбив ножем своїх родичів

Так завершилося гостювання підозрюваного у родичів.

У США в Нью-Йорку медики констатували смерть чотирьох та поранення трьох людей, на яких напав з ножем і вбив родич загиблих.

Про це повідомляє ВВС.

Як заявив начальник департаменту поліції Нью-Йорка Джефф Меддрі, вранці в неділю, 3 грудня, правоохоронці приїхали на виклик у район Фар Рокавей, де виявили жертв нападу в підпаленому будинку.

Окрім вбивства родини, підозрюваний завдав ударів ножем та поранив і двох поліцейських, коли ті намагалися його затримати. У відповідь правоохоронці вистрелили в злочинця. Пізніше той помер у лікарні.

Як розповів начальник департаменту поліції, правоохоронців викликала молода жінка, яка повідомила службі 911, що її "двоюрідний брат вбиває членів її сім’ї".

На місці злочину поліцейські виявили 11-річну дівчинку біля входу до будинку. Її доправили в лікарню, але пізніше вона померла від отриманих травм.

Після того, як пожежна служба Нью-Йорка прибула на місце події, екстрені служби виявили в будинку тіла трьох інших людей: 12-річного хлопчика, 44-річної жінки та 30-річного чоловіка.

Також правоохоронці викликали швидку для 61-річної жінки, яку відвезли до лікарні з численними ножовими пораненнями.

Поліція вважає, що всі жертви померли внаслідок ножових поранень, а на місці події було знайдено кухонний ніж для біфштексів.

Поліція Нью-Йорка ідентифікувала підозрюваного. Ним виявився 39-річний Кортні Гордон, який раніше був зарештований за домашнє насильство.

У момент нападу він гостював у своїх рідних у Квінсі.

Поліція повідомила, що розслідування триває.

Тим часом в Україні у Львівській області 40-річний чоловік зарізав 50-річну жінку. Після вбивства, для того щоб приховати сліди злочину, він у ванній кімнаті квартири розчленував її тіло.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

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