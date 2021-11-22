Четверта в ЄС: Португалія закрила свою останню вугільну електростанцію

Четверта в ЄС: Португалія закрила свою останню вугільну електростанцію

Власники закритої електростанції розглядають можливість переходу на спалення пелетів з деревини.

Португалія стала четвертою країною в Європейському Союзі, яка закрила свою останню вугільну електростанцію.Таким чином вона припинила використання забруднювальних матеріалів для виробництва електроенергії.

Про це повідомляє Reuters.

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Як запевняють у країні, вони випередили план про припинення використання викопного палива на 9 років. Португалії 60% -70% електроенергії отримує з відновлюваних джерел.

Наразі власники закритої електростанції Pego розглядають можливість переходу на спалення пелетів з деревини (гранульованого біопалива). Водночас представники екологічної кампанії Europe Beyond Coal радять сфокусуватися на вітровій і сонячній енергетиці.

Три європейські країни, які вже припинили використання вугілля для виробництва електроенергії: Бельгія, Австрія та Швеція.

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