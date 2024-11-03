Четвертий за останні три місяці: на США насувається новий потужний ураган

Знову може постраждати штат Флорида, який нещодавно пережив смертельний ураган "Мілтон".

Американські спостерігачі за ураганами попередили про загрозу насування урагану "Петті", який назріває в Карибському басейні, та з великою ймовірністю досягне території США.

Про це пише Daily mail.

"Наступного тижня більша частина вітру зміститься на північ, і це створить кишеню з високою температурою океану, великою кількістю вологи і дуже слабким зсувом вітру, що буде сприятливим для розвитку тропічного циклону", — пояснив провідний експерт з ураганів Алекс ДаСілва.

За його даними, існує два потенційних шляхи, якими може піти цей шторм: один на захід, а інший на північ.

Західний шлях навряд чи вплине на США, але він може зачепити південь Флориди, якщо шторм набере обертів протягом наступних семи днів.

Це спонукало Національний центр ураганів (NHC) дещо підвищити ймовірність формування тропічного шторму в найближчі сім днів.

Водночас вказано, що незалежно від того, чи сформується ураган, наступного тижня на Карибських островах очікується неспокійне море і сильні дощі.

Якщо "Петті" все ж таки рухатиметься в напрямку Флориди, то мешканцям цього штату доведеться приготуватися до четвертого за останні три місяці шторму, оскільки перед цим регіон постраждав від ураганів "Деббі", "Гелен" і "Мілтон", які обрушилися на Флориду в серпні, вересні і жовтні відповідно.

Нагадаємо, ураган "Гелен", що накрив південний схід США, забрав життя понад двох сотень людей.

А потужний ураган "Мілтон" досяг штату Флорида, спричинивши торнадо, повені та підтоплення.

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