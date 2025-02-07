Четвертого в'язня вбили новим методом страти: хто він і що сказав в останній промові (фото)

Американець, який зґвалтував і вбив жінку, став четвертим ув'язненим в історії США, який помер за допомогою суперечливого методу з використанням газу азоту. Перша страта відбулася 25 січня 2024-го.

Як повідомляє Daily Star, 6 лютого у штаті Алабама стратили 52-річного Деметріуса Терренса Фрейзера, якого прокуратура назвала "монстром". Його було засуджено за зґвалтування і жорстоке вбивство 41-річної Полін Браун 1991 року.

Збочений вбивця увірвався до її будинку, тримав її під дулом пістолета, вимагав гроші, а потім вистрілив їй у голову після нападу – лише для того, щоб повернутися пізніше, щоб перекусити і пошукати готівку. За два місяці до смерті Браун Фрейзер зґвалтував іншу жінку в Детройті.

Страта містила надягання протигазу на обличчя Фрейзера, перекривання кисню і заміну його чистим азотом – метод, який критики назвали "експериментальними тортурами".

Але в останню хвилину не було жодної юридичної апеляції, яка б зупинила виконання смертного вироку. Натомість, відчайдушна мама Фрейзера та противники смертної кари благали губернатора Мічигану Гретхен Вітмер врятувати його та перевести назад до Мічигану, де він вже відбував довічне ув'язнення за вбивство 14-річної дівчинки. Але влада Мічигану не хотіла мати з ним нічого спільного, заявивши в судових документах, що вони не зацікавлені в його поверненні.

Фрейзер вже був засуджений за два окремі вбивства – його злочини охоплювали декілька штатів і роки терору. 1996 року суд присяжних Алабами засудив його до смертної кари 10-ма голосами проти двох, але він залишався під вартою в Мічигані до 2011 року, коли губернатори обох штатів погодилися перевести його до камери смертників в Алабамі.

Деметріус Фрейзер 2011 року / Фото: MDOC Department of Corrections

Його адвокати намагалися довести, що азотний газ є повільним і болісним методом страти, але минулого тижня федеральний суддя відхилив їхнє клопотання, постановивши, що немає жодних доказів того, що три попередні страти в Алабамі з використанням азотного газу спричинили незвичайні страждання, які виходять за рамки очікуваних під час страти.

Виступаючи перед стратою, засуджений ґвалтівник і вбивця перепросив родину Браун.

"Перш за все, я хочу попросити прощення у друзів та сім'ї Полін Браун. Те, що з нею сталося, ніколи не повинно було статися", - сказав Фрейзер.

Деметріус Фрейзер / Фото: АР

Після смерті Фрейзера штат Алабама продовжує просувати використання азотного газу.

Нагадаємо, 58-річний Кеннет Сміт був першим, кого стратили через азотну гіпоксію, а 59-річний Алан Міллер став другою людиною в США, який помер 26 вересня минулого року таким шляхом.

Третя страта відбулася 14 листопада. Кері Дейл Грейсон був засуджений до смертної кари за жорстоке вбивство 1994 року.

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