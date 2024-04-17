Чи бояться українці "ядерки": опитування виявило рівень страху громадян з різних країн світу

Українці мають один із найнижчих рівнів страху перед ядерною загрозою.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" для інституту досліджень Gallup International, яке провели наприкінці 2023 року.

Згідно з даними опитування, протягом року у світі не відбулося значного зменшення страхів від ядерної загрози.

Українці мають один із найнижчих рівнів страху перед ядерною загрозою Фото: Рейтинг

"Дві п'ятих опитаних зараз бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така ж частка оцінок помірного ризику, і лише 14% не бачать ризику", – свідчать результати опитування.

Як зазначили фахівці, в цілому у країнах Європи менше респондентів оцінюють загрозу застосування ядерної зброї як високу, ніж в країнах Азії, Африки та Південної Америки, де оцінки щодо ядерної загрози більш песимістичні.

"Водночас найбільше бояться ядерної загрози серед європейських країн Італія, Португалія, Румунія, де більше половини оцінила загрозу як високу", – йдеться у повідомленні.

Індонезія, Нігерія, Еквадор, Сирія та Аргентина мають найвищий показник оцінки ядерної загрози як високої.

Натомість Україна, Іран, Пакистан та Вірменія мають найвищий відсоток, що такого ризику немає.

Щодо віку респондентів, то наймолодша група має найбільш песимістичні оцінки ядерної загрози.

Додамо, що міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) – це щорічне дослідження, започатковане в 1977 році. Відтоді опитування проводиться щороку. Цього року проєкт проводився в 41 країні світу. Розмір вибірки: усього було опитано 40 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку в близько 1000 осіб.

Нагадаємо, результати іншого опитування свідчать, що в Україні 81% громадян або бажають усунення російської мови з офіційного спілкування на всій території країни, або проти її використання у своєму регіоні.