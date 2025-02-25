Чи братимуть США участь у післявоєнній відбудові України: відповідь Трампа

Трамп назвав це питання дивним, адже, мовляв, "США і так витратили 350 мільярдів".

Президент США Дональд Трамп назвав "дивним" питання, чи будуть Штати брати участь у післявоєнній відбудові України, адже Америка нібито, і так зробила "значний внесок".

Про це Трамп під час пресконференції із президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі.

Журналіст запитав Трампа про те, чи будуть США брати участь у відбудові України. Трамп дополі жорстко відповів: "Дивно про це запитувати. Ми і так вже витратили 350 мільярдів".

Президент США каже, що Америка надала набагато більше допомоги Україні, ніж будь-яка інша країна.

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"Сотні мільярдів доларів", – сказав Трамп, додавшт, що "існує велика різниця між сумою, витраченою Європою та США". Тому він вважає, що Штати "заслуговують повернути свої кошти".

Як зазначає CNN, насправді, згідно з Кільським інститутом світової економіки, німецьким аналітичним центром, який уважно відслідковує допомогу Україні під час війни, Європейський Союз та окремі європейські країни спільно виділили значно більшу загальну військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні під час війни до грудня (близько 258 мільярдів доларів), ніж США (приблизно 124 мільярди доларів).

Європа також виділила більше військової, фінансової та гуманітарної допомоги (близько 138 мільярдів доларів), ніж США (близько 119 мільярдів доларів).

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що скоро зустрінеться із Зеленським, аби укласти угоду про корисні копалини.

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