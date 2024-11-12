Чи буде Польща збивати російські ракети і дрони у небі над Україною: в Генштабі однозначно відповіли

Польща не буде збивати російські ракети та БпЛА у небі над Україною.

Про це голова Генштабу Збройних сил Польщі В’ячеслав Кукула заявив в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Він зазначив, що ця позиція Польщі чітка і захист неба союзників визначається кордонами країни.

"Наша позиція і позиція союзників чітка. Ми не будемо цього робити. Сьогодні наша відповідальність за захист неба союзників визначається нашими кордонами", — заявив Кукула.

Водночас він не заперечив того факту, що Польщі загрожує війна.

"Це реальна загроза. Для мене найважливіше питання інше. Чи зможемо ми в довгостроковій перспективі побудувати стійкість системи держави та здатність ЗС усунути цю загрозу і коли?", — додав він.

За його словами, чи почнеться війна залежить від самих поляків, оскільки РФ ризикуватиме, якщо атакує країну, що добре підготовлена ​​до захисту і чиє суспільство дасть відсіч.

"Агресія завжди харчується слабкостями", — висловив думку Кукула.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив главу України Володимира Зеленського у бажанні втягнути Варшаву у війну з Росією. Він заявляв, що "подарована техніка, громадяни, про яких подбали" вже є свідченням того, що Польща є великим другом України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.