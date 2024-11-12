Чи буде Польща збивати російські ракети і дрони у небі над Україною: в Генштабі однозначно відповіли

Водночас голова польського Генштабу зазначив, що агресія завжди харчується слабкостями.
Польща не буде збивати російські ракети та БпЛА у небі над Україною.
Про це голова Генштабу Збройних сил Польщі В’ячеслав Кукула заявив в інтерв'ю Rzeczpospolita.
Він зазначив, що ця позиція Польщі чітка і захист неба союзників визначається кордонами країни.
"Наша позиція і позиція союзників чітка. Ми не будемо цього робити. Сьогодні наша відповідальність за захист неба союзників визначається нашими кордонами", — заявив Кукула.
Водночас він не заперечив того факту, що Польщі загрожує війна.
"Це реальна загроза. Для мене найважливіше питання інше. Чи зможемо ми в довгостроковій перспективі побудувати стійкість системи держави та здатність ЗС усунути цю загрозу і коли?", — додав він.
За його словами, чи почнеться війна залежить від самих поляків, оскільки РФ ризикуватиме, якщо атакує країну, що добре підготовлена до захисту і чиє суспільство дасть відсіч.
"Агресія завжди харчується слабкостями", — висловив думку Кукула.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив главу України Володимира Зеленського у бажанні втягнути Варшаву у війну з Росією. Він заявляв, що "подарована техніка, громадяни, про яких подбали" вже є свідченням того, що Польща є великим другом України.
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