Чи буде Росія на “саміті миру” в Швейцарії: Захарова дала категоричну відповідь

Росія відмовиться від участі у "саміті миру", що має відбутися у Швейцарії на рівні лідерів і на який планують запросити понад 160 країн. Щоправда, запрошення у Москву наразі ніхто не надсилав.

Про це у середу, 13 березня, заявила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова.

Відмову Кремля у разі запрошення на цей представницький форум прессекретарка зовнішньополітичного відомства РФ пояснила тим, що на ньому будуть “просувати” українську Формулу миру, яку підтримують десятки держав світу. Захарова називає її “ультимативною формулою Зеленського”.

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При цьому речниця відомства Лаврова у притаманній російським дипломатам безапеляційній манері заявила, що Швейцарія "втратила" свій нейтральний статус і не може бути майданчиком для мирних ініціатив. Очевидно, Захарова має на увазі приєднання цієї країни до антиросійських санкцій, які спрямовані на те, щоб зупинити її агресію в Україні.

Окрім того, Марія Захарова цинічно висловила недовіру до того, що форум у Швейцарії покликаний забезпечити мир в Україні, заявивши, що з Києвом та Заходом не можливо домовлятися.

Для початку переговорів з Росією прессекретарка російського МЗС нахабно вимагає “припинення постачання Україні зброї та чітких сигналів про готовність враховувати сучасні реалії та законні російські інтереси”, маючи на увазі окупацію частини території України.

Нагадаємо, Швейцарія, відома своєю позицією нейтралітету щодо будь-яких військових конфліктів, підтримує українську "Формулу миру" й готова стати медіатором.

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