Чи буде Румунія збивати "Шахеди" над Україною: прем'єр країни дав відповідь

Марчел Чолаку наголосив, що Румунія не може відкрити вогонь по території України без відповідного дозволу.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку у п'ятницю, 26 липня, прокоментував падіння уламків російських БпЛА на румунську територію. Чолаку заявив, що його країна не може збивати дрони в небі над Україною, адже досі не було прийнято таких рішень. Він не уточнив, хто має ухвалювати подібні рішення.

Про це пише Digi24.

"Для того, щоб збити їх [російські безпілотники – ред.], ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено, я не чув про жодне рішення з цього питання", – пояснив він журналістам під час візиту до повіту Бузеу на південному сході Румунії.

Чолаку додав, що Румунія веде постійний моніторинг і створила нову систему радарів.

"Ці дрони зазвичай вражаються українською артилерією і відразу падають на берег Дунаю. Для румунів у цьому районі, як і раніше, немає абсолютно ніякої небезпеки", – наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у Румунії знайшли уламки російських безпілотників. У НАТО заявили, що не мають інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, але дії РФ є безвідповідальними та потенційно небезпечними.

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