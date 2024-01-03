Чи буде війна у Румунії: категорична відповідь міністра оборони країни

Міністр оборони Румунії Ангел Тилвар впевнений, що на території цієї країни не буде війни.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Antena 3, передає румунське видання Digi24.

За словами очільника оборонного відомства країни, після "складного року" з точки зору безпеки, рік, який щойно розпочався, принесе нові "виклики".

“Вони пов’язані з наслідками неспровокованого та глибоко незаконного вторгнення, яке Росія здійснила проти суверенної держави, проти України, а Румунія, як частина найсильнішого військового політичного альянсу, зробила свій внесок у підтримку атмосфери стабільності та миру в регіоні, а також у нашій країні”, - сказав Ангел Тилвар.

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Водночас він категорично заперечив можливість поширення війни на територію Румунії, сподіваючись на гарантії безпеки від НАТО.

"Ми маємо гарантії безпеки, яких Румунія ніколи раніше не мала. З іншого боку, я вважаю, що ми робимо правильні речі як у політичному, так і у військовому плані, щоб цього не сталося”, - пояснив очільник оборонного відомства Румунії.

Нагадаємо, на території Румунії вночі 14 грудня впав один із російських безпілотників, який був збитий під час атаки на українську портову інфраструктуру на Дунаї.

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