Чи депортуватимуть українців з країн ЄС: в Європейському центрі солідарності відповіли

Для того, щоб обмежити громадянина в правах, треба спочатку висунути йому обґрунтовані звинувачення.

Про депортацію українців з країн Європи наразі не йдеться, адже демократичні держави не сприймають такі жорсткі механізми.

Про це сказав уповноваженний директора Європейського центру солідарності до справ Польсько-Української Солідарності Лев Захарчишин в ефірі "КИЇВ 24".

"Я думаю, що навряд чи якась демократична країна піде на якісь такі жорсткі механізми депортації. Тому що вони всі вважають (може, не всі про це говорять, але це має такий вигляд) це порушенням прав людини. Тому що для того, щоб обмежити громадянина в правах, треба спочатку висунути йому обґрунтовані звинувачення..." – пояснив Лев Захарчишин.

За його словами, таки дії не можуть застосовуватися огульно до всіх.

"Наприклад, якщо дорослий чоловік з якихось об’єктивних причин перебуває за кордоном або він є батьком трьох дітей тощо – не можна так огульно всім закрити доступ до консульських послуг... Якщо ми говоримо про Європу, бо ми не говоримо про авторитарні країни... напевно, там не так багато українців зараз є. Але демократичні країни будуть дуже обережно ставитися до співпраці з Україною у виконанні цих положень", – пояснив він.

Нагадаємо, в Польщі вже висловилися про готовність допомогти Україні повернути її громадян-чоловіків на Батьківщину.

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