Чи стануться мирні переговори з Росією: експерт розповів про можливі події після Саміту в Швейцарії

Без значних змін у позиціях Росії та Китаю, мирні переговори виглядають неможливими.

Можливість проведення перемовин з Росією після Саміту в Швейцарії малоймовірна, адже РФ і Китай спричинили ситуацію, що не дозволяє на сьогоднішній момент розпочати навіть консультації з приводу переговорів.

Про це політичний експерт, журналіст Вадим Денисенко сказав в ефірі "Еспресо".

За його словами, йдеться про певні "теоретичні контури" і можливості.

"Ще раз повторюся, теоретична можливість для цих переговорів існувала. На жаль, відбулась ситуація при якій сторони, маю на увазі Росія й Китай, зіграли в ту гру, яка не дозволяє на сьогоднішній момент розпочати навіть консультації з приводу переговорів".

Політичний експерт зауважив, що за умови відсутності якихось екстраординарних подій, Женевський саміт може лише підтвердити статус-кво.

"Колективний Захід не сприймає, категорично не сприймає план завершення війни Володимира Путіна", - розповів експерт.

Він нагадав, що західні партнери надали Україні зброю якої, як вони вважають, повинно вистачити приблизно до весни 2025 року. Таким чином новини продовжують підтримувати нас.

"З іншого боку, дуже важливу роль в закінчені цієї війни буде відводитися Китайській народній республіці. Тому на Женеву вони (західні представники, - ред.) не ставлять і в принципі вони далі будуть займати позицію такого собі спостерігача, який дивиться за тим, що відбувається в тому числі й на полі бою. Тобто говорити про те, що зараз до Женеви щось кардинально зміниться у колективному Заході, я хотів би помилятися, але я не бачу якихось передумов", - пояснив політичний експерт.

Нагадаємо, за заявою Офісу президента, на саміті миру у Швейцарії розроблятимуть спільну позицію щодо початку переговорів з РФ.

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