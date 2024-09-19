Чи будуть повертати українців з Євросоюзу для мобілізації: пояснення єврокомісарки

В ЄС підтримують тих українців, хто хоче повернутися додому, але примушувати до цього не можуть.

У Євросоюзі не будуть застосовувати примусових заходів для повернення військовозобов’язаних українців до України, оскільки це суперечить Директиві про тимчасовий захист.

На цьому наголосила профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон у коментарі "Радіо Свободі".

За її словами, в ЄС не можуть застосовувати диференційований підхід до українських біженців, який би “базувався на їхній статі, віці, військовозобов'язаності”.

Також читайте Очільник МЗС Польщі Сікорсьский обурився, що у Варшаві його стриже український перукар

“Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист… Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС”, — сказала Йоганссон.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії заявив, що настав час почати розробку програм ЄС для повернення українців додому. Однак для їхньої реалізації спочатку необхідно створити належні умови в Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям.

Читайте також: