Чи дасть НАТО рішучу збройну відповідь Росії: експерт пояснив, чи слід очікувати зіткнення

У Росії не кажуть, що мають на меті воювати з країнами НАТО. Водночас Захід серйозно ставиться до можливої агресії з боку очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це "24 Каналу" розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Аналітики ISW, які проаналізували слова Путіна щодо відсутності намірів воювати з НАТО, нагадали, що таку саму риторику він використовував перед повномасштабним вторгненням до України.

"Повоювати з НАТО – це питання реакції НАТО. Звісно, що за бюджетами і технікою Путін не потягне цієї війни. Але головне питання – чи готовий Альянс застосувати 5 статтю, якщо Путін почне агресію, проти, наприклад, країни Балтії", – каже Тизенгаузен.

Як нагадав експерт, Путін неодноразово перевіряв НАТО – як самостійно, так і з допомогою самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка.

"Прикладів багато: білоруські вертольоти залітали до повітряного простору Польщі, американські БпЛА збивали над Чорним морем, уламки дронів у Румунії тощо", – додав Тизенгаузен.

На думку експерта, виникають сумніви, що НАТО справді дасть рішучу збройну відповідь Росії. Адже все ж найчастіше обмежується словесними попередженнями.

Як зауважив Тизенгаузен, світ досі боїться використання їхньої зброї по території Росії. Мовляв, це втягне їх у війну.

"Чому Захід боїться червоних ліній, більшість з яких у них в голові, – сказати складно. Дали нам ракети SCALP, Storm Shadow, ми розвалили штаб Чорноморського флоту, били по Керченському мосту тощо. Так, це окуповані території. Але я впевнений, що Путін нічого не зробить, якщо Storm Shadow прилетить у командний пункт на території Росії", – зазначив Тизенгаузен.

Тим часом очільник Польщі Анджей Дуда вважає “безцінним” членство України в НАТО з точки зору національних інтересів своєї країни.

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