Чи дійсно Кім Чен Ин був у Росії та навіщо Путін ретельно приховує деталі візиту — аналіз AP

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин мав відвідати російський авіаційний завод, який будує винищувачі, а потім — Тихоокеанський флот країни, але його точне місцезнаходження залишалося невідомим, оскільки Південна Корея 14 вересня висловила “глибоку стурбованість і жаль” з приводу того, що його візит дотепер був зосереджений на розширенні військової співпраці.

Про це пише Associated Press.

Занепокоєння Сеула

Вашингтон попередив, що саміт 13 вересня між Кімом і президентом Росії Володимиром Путіним може призвести до угоди про постачання Північною Кореєю боєприпасів для війни Москви проти України. У Сеулі широко поширені побоювання, що Північна Корея в обмін на це отримає від Росії передові збройні технології, в тому числі пов'язані з військовими супутниками-шпигунами, що посилить загрозу, яку становить військова ядерна програма Кіма.

“Ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість і жаль з приводу того, що, незважаючи на неодноразові попередження з боку міжнародного співтовариства, Північна Корея і Росія під час свого саміту обговорили питання військової співпраці, включаючи розробку супутників”, — заявив Лім Су Сук, речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Кім Чен Ин прибуває на космодром “Східний”, 13 вересня 2023 року. Незалежні журналісти не були допущені / Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Лім також зазначив, що до складу делегації Кіма в Росії входять кілька осіб, на яких Рада Безпеки ООН наклала санкції за участь у незаконній діяльності з розробки північнокорейської зброї, зокрема маршал Корейської народної армії Рі Пхен Чхоль і чиновник правлячої партії Чо Чун Йонг, який відповідає за політику у сфері боєприпасів.

Військова співпраця РФ і КНДР: попередження про наслідки

Лім сказав, що Москва повинна усвідомити, що її відносини з Сеулом матимуть “дуже негативний вплив”, якщо вона продовжить військову співпрацю з Північною Кореєю.

Міністр об'єднання Південної Кореї Кім Юн Хо, який відповідає за відносини з Північною Кореєю, попередив, що потенційні поставки зброї між Північною Кореєю і Росією викличуть більш жорстку реакцію з боку Південної Кореї, США і Японії, які посилюють свою тристоронню співпрацю у сфері безпеки для протидії регіональним загрозам.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив 13 вересня, що Північна Корея зіткнеться з наслідками, якщо постачатиме зброю Росії.

Путін проводжає Кім Чен Ина після їхньої зустрічі на космодромі “Східний”, 13 вересня 2023 року. Не залежні журналісти не були допущені / Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

“Жодна країна на планеті, ніхто не повинен допомагати Путіну вбивати невинних українців”, — сказав Кірбі. Якщо країни вирішать укласти угоду про постачання зброї, США оцінять цю домовленість і “впораються з нею належним чином”, сказав він.

Кірбі зауважив, що будь-яка угода, яка покращить військовий потенціал Північної Кореї, “безумовно, буде викликати у нас значне занепокоєння”.

Північнокорейська пропаганда

Світ значною мірою покладається на російські та північнокорейські ЗМІ для отримання інформації про дипломатію Кіма в Росії, що підкреслює збіг інтересів між ядерними країнами, які втягнуті в ескалацію напруженості із Заходом.

Через день після інтенсивного висвітлення саміту Путіна-Кіма російські пропагандистські ЗМІ мовчали про Кім Чен Ина станом на другу половину дня четверга, 14 вересня. Північнокорейські державні ЗМІ повідомляють про діяльність Кіма в Росії із запізненням на день і створюють свої репортажі для підтримки урядових пропагандистських потреб.

На екрані телевізора — зображення зустрічі Путіна і Кім Чен Ина під час програми новин на Сеульському залізничному вокзалі в Сеулі, Південна Корея, 14 вересня 2023 року. AP Photo/Ahn Young-joon

Офіційне Центральне телеграфне агентство Північної Кореї повідомило 14 вересня, що Кім запросив Путіна відвідати Північну Корею в “зручний час”, і що Путін прийняв запрошення “із задоволенням і підтвердив свою волю незмінно продовжувати” історію дружби між народами.

“Подорожуй сам”

Після саміту Путін повідомив російському державному пропагандистському телебаченню, що Кім самостійно відвідає ще два міста на Далекому Сході Росії: полетить до Комсомольська-на-Амурі, де відвідає авіаційний завод, а потім поїде до Владивостока, щоб оглянути Тихоокеанський флот Росії, університет та інші об'єкти.

“Боротьба із гегемонами”: як Кім підтримує Путіна

Під час зустрічі 13 вересня на російському космодромі на Далекому Сході Кім Чен Ин пообіцяв “повну і безумовну підтримку” Путіну в тому, що він назвав “справедливою боротьбою проти гегемоністських сил для захисту своїх суверенних прав, безпеки та інтересів”, очевидно, натякаючи на війну в Україні.

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Рішення зустрітися на космодромі “Східний” свідчить про те, що Кім шукає російської допомоги в розробці військових розвідувальних супутників. Раніше він заявляв, що вони мають вирішальне значення для посилення загрози його ракет, здатних нести ядерну зброю, і Північній Кореї неодноразово не вдавалося вивести на орбіту супутники-шпигуни.

Путін і Кім Чен Ин виголошують тост після розмови на космодромі “Східний” 13 вересня 2023 року / Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Авіаційний завод у Комсомольську-на-Амурі може стати ще одним місцем, яке, можливо, натякає на те, що Кім прагне отримати від Росії в обмін на допомогу в розпалюванні війни Путіна проти України.

“Мене не обдуриш”: чи захоче Путін ділитися?

Деякі аналітики сумніваються, що Росія, яка завжди ретельно оберігала свої чутливі збройні технології, захоче поділитися ними з Північною Кореєю в обмін на те, що в підсумку може виявитися обмеженими поставками боєприпасів, які повільно переміщатимуться через їхню невелику наземну лінію зв'язку.

Вони кажуть, що військова співпраця між країнами могла б більше стосуватися звичайних озброєнь, наприклад, Росія могла б допомогти Північній Кореї вдосконалити її застарілі військово-повітряні сили, які все ще покладаються на винищувачі, надіслані Радянським Союзом у 1980-х роках.

“Багато цікавих проєктів” і жодного слова про військову співпрацю

Путін заявив пропагандистам росзмі, що Росія і Північна Корея мають “багато цікавих проєктів” у таких сферах, як транспорт і сільське господарство, і що Москва надає своєму сусідові гуманітарну допомогу. Але він уникнув розмови про військову співпрацю, сказавши лише, що Росія дотримується санкцій, які забороняють купувати зброю у Північної Кореї.

Зустріч 13 вересня відбулася через кілька годин після того, як Північна Корея запустила дві балістичні ракети в бік моря, продовживши вкрай провокаційні випробування з 2022 року, оскільки Кім скористався відволіканням уваги, спричиненим війною в Україні, щоб прискорити розробку своєї зброї.

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