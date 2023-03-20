Чи дійсно Китай постачав до РФ гвинтівки, деталі для безпілотників та бронежилети: відповідь розвідки

Фактів постачання Китаєм зброї до РФ поки що не зафіксовано.

Головне управління розвідки України наразі не зафіксувало жодного факту постачання Китаєм зброї до Росії, попри заяви у західній пресі.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Коментуючи візит лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви, Юсов заяив, що "це візит сильної країни, сильного регіонального міжнародного лідера до країни і до режиму, який зазнає геополітичної поразки і який знаходиться в глухому куті – економічному і зовнішньополітичному".

"Безумовно, як прагматичний геополітичний гравець китайський лідер і Китай будуть посилювати свої позиції в регіоні на території РФ, захищаючі власні економічні та інші національні інтереси. Тобто виключно власні інтереси. Росія все менше буде ставати суб’єктом, все більше буде залежна від інших гравців, інших суб’єктів. Ну, а режим Путіна буде і далі слабшати", – сказав представник ГУР.

Юсов запевнив, що інформація щодо постачання Китаєм гвинтівок чи бронежилетів перевіряється, однак про зброю наразі не йдеться, і таких фактів не зафіксовано. Звісно, трапляються випадки, коли росіяни купують у відкритих джерелах дрони, товари цивільного призначення, з яких можна використати мікросхеми.

Раніше видання Politico повідомляло, що Китай нібито постачав Росії гвинтівки, деталі для безпілотників та бронежилети.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, розпочався триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії.

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