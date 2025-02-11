Чи дійсно Трамп має намір швидко закінчити війну в Україні: в Пентагоні відповіли

Президент США Дональд Трамп досі має намір швидко закінчити війну в Україні та сподівається на укладення мирної угоди, про що говорив раніше.

Про це сказав міністр оборони США Піт Гегсет під час пресконференції в штабі Африканського командування США в Німеччині 11 лютого.

Гегсет зазначив, що сподівається на швидке укладення мирної угоди в Україні, яку зобов'язався укласти Трамп, а також "переглянути, змусити, позиціонувати й заохочувати те, що ми побачимо завтра в Україні та під час засідання Української контактної групи і на міністерському засіданні НАТО".

"Ми будемо відверто розмовляти з нашими друзями", – сказав Піт Гегсет.

За словами Піта Гегсета, США спостережливо складають план і визначають пріоритети.

"Америка з розумом спостерігає, складає план і визначає пріоритети. Ми досягаємо миру через силу", – додав міністр.

Нагадаємо, новий голова Пентагону Піт Гегсет також дав категоричну відповідь щодо надсилання американських військ до України.

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