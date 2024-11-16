Чи домовляться Путін і Трамп: експерти говорять про взаємну недооцінку — The Independent

Російський та американський лідери мають помилкове уявлення один про одного.

Обраному президентові США Дональду Трампу та президенту Російської Федерації Володимиру Путіну складно буде вести переговори щодо війни в Україні, оскільки обидва лідери недооцінюють один одного.

Таку думку висловили експерти в коментарях виданню The Independent.

Зокрема, колишній керівник британської розвідки сер Алекс Янгер вважає, що Трамп переоцінює свій вплив на Путіна і не враховує справжні бажання президента держави-агресорки. За його словами, Путіну не достатньо лише окупованих територій.

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“Путін явно хоче набагато більше, коли він відчуває, що виграє, і коли він повинен показати [російському народу] набагато більше, якщо він хоче виправдати жахливі жертви, які він приніс. Трамп недооцінює виклик і переоцінює свій вплив", — каже Янгер.

Водночас, на думку колишнього голови розвідки, Путін, ймовірно, також має помилкове уявлення про характер Трампа і сподівається натиснути на нового президента США. Як зазначив Янгер, на відміну від Байдена, Трамп більш відкритий до застосування сили.

Спецпредставник США з питань України у 2017-2019 роках (під час президентства Трампа) Курт Волкер зазначив, що Трампу не подобається, коли люди користуються ним або намагаються його зрадити.

“Я думаю, що це стане реальним чинником у спілкуванні з Путіним", - припустив він, додавши, що новообраний президент США може забезпечити гарантії безпеки для України, які виключать здатність Москви досягти успіху в будь-якому новому нападі.

Колишній посол Великої Британії в Москві сер Лорі Брістоу також відзначив завищену самооцінку Трампа щодо своєї здатності впливати на Путіна, наголосивши, що він погано уявляє, ким насправді є господар Кремля.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що, попри обіцянки обраного президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні, саме за його перебування в Білому домі вона може тільки посилитися.

Всі в очікуванні, як на пороховій бочці! Чого чекати від Трампа і його нової команди?

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