Чи достатньо угоди про копалини для відновлення допомоги США Україні – у Трампа відповіли

Видання The Wall Street Journal, із посиланням на власні джерела в адміністрації президента США пише, що саме Трамп тепер вирішуватиме, чи готова Україна до переговорів.

США призупинили всю військову допомогу Україні, допоки Київ не докладе зусиль для мирних переговорів з Росією. Чи вистачить для відновлення постачання озброєння підписаної угоди про корисні українські копалини, наразі неясно.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Припинення військової допомоги США Україні відбулося через кілька днів після спірної зустрічі між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

За повідомленням представника американської адміністрації, на якого посилається видання, таким чином у Трампа хотіли показати, що налаштовані посадити Україну за стіл переговорів з РФ.

Із рішенням Дональда Трампа про призупинення допомоги Україні погодилися всі його головні радники.

"Трамп був розлючений словами українського президента Володимира Зеленського про те, що до закінчення війни ще дуже далеко. На цьому тлі американський лідер відчув необхідність показати, що він серйозно налаштований на те, щоб посадити Україну за стіл мирних переговорів... Українці не думали, що ми серйозно налаштовані. Ми повинні були це продемонструвати", – сказав американський чиновник у коментарі WSJ.

Він додав, що саме Трамп вирішуватиме, як Україна має продемонструвати свою "серйозну налаштованість" щодо мирних перемовин. Водночас поки неясно, чи буде достатньо підписання угоди про корисні копалини для відновлення поставок озброєнь.

Нагадаємо, американський президент Трамп призупинив усю військову допомогу Україні після його суперечки із українським главою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

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