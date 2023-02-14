Чи доєднаються країни ОДКБ до війни проти України, як заявляє Лукашенко: військовий експерт пояснив

Всім абсолютно зрозуміло, що ця війна є програшною для РФ.

ОДКБ (Ташкентський договір) — це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що всі країни мають долучитися до війни Росії проти України. Однак, чи підуть усі країни-сателіти на цей крок.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів Сергій Кузан, військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співробітництва.

"Всім абсолютно зрозуміло, що ця війна є програшною для РФ. Це буде остання її велика війна перед занепадом. Але Лукашенко втілює задум росіян з розконцентрації сил. Щоби наші союзники звертали нашу увагу не лише на україну і були сконцентровані не лише на ній, робляться подібні заяви. Будуть активізовані і точки напруженості. Щоби розпорошити і наші, і сили західних союзників. Однак ця спроба насправді буде невдалою", — зазначив він.

Нагадаємо, Лукашенко заявляв, що потрібно втягувати у війну весь блок ОДКБ.

"Якщо хтось думає, що конфлікт Росії і України — це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимось, то такого не буде", — казав він.

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