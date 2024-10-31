Чи дозволить Байден Польщі збивати ракети над Україною: політолог відповів

Експерт нагадав, що, на думку Байдена, таке знищення ракет та дронів буде "втручанням у війну".

Президент США Джо Байден, ймовірно, не наважиться на дозвіл Польщі та Румунії збивати російські ракети та дрони над Україною.

Таку думку висловив відомий український політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Фесенко прокоментував інформацію видання The Hill, що двопартійна група американських законодавців звернулася до Байдена з проханням дозволити Польщі використовувати свою протиповітряну оборону для захисту України

"Якби це були лише республіканці, це був би передвиборний тролінг Байдена. Двопартійна – це вже краще", – зазначає експерт.

Фесенко сумнівається, що Байден піде на це рішення.

"Ось чому: адміністрація Байдена завжди підтримувала Україну, може, не в повному обсязі і не та швидко, як нам хотілося б, але підтримувала. Водночас був постулат – уникати ризиків війни з Росією", – зазначає Фесенко.

Він нагадав, що, на думку Байдена, таке знищення ракет та дронів буде "втручанням у війну" між РФ та Україною.

На думку Фесенка, ракети і дрони РФ можна збивати хоча б над території Польщі та Румунії, адже іноді вони туди залітають. Це також чинило б тиск на агресора.

Раніше в Офісі президента відзвітували, що в новій угоді між Україною та Польщею, укладеній 8 липня цього року під час візиту президента Зеленського до Варшави, передбачена можливість перехоплення російських ракет і дронів польськими силами в небі над Україною.

Проте незадовго після цього міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща все ж не збиватиме ракети РФ над Україною без рішення НАТО.

Нагадаємо, що під час обстрілу в березні 2024 року російська ракета знову залетіла до повітряного простору Польщі. Проте у Варшаві цинічно заявили, що вирішили не збивати ракету, бо вона однаково мала повертатися до України.

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