Чи дозволив Байден ЗСУ бити по глибокому тилу Росії американською зброєю: відповідь ISW

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден знову висловився проти того, щоб дозволити ЗСУ завдавати ударів американським озброєнням по військових цілях в оперативних зонах або глибокому тилу Російської Федерації.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зі слів Байдена, "є сенс" дозволити українським військам бити російських військах, розташованих безпосередньо біля міжнародного кордону з Україною на території Росії. Втім, у Вашингтоні не змінили своїх обмежень, які забороняють Україні атакувати по оперативних зонах або глибокому тилу країни-агресорки.

В ISW наголошую, за їхніми оцінками, обмежена зміна політики адміністрації Байдена, яка дозволила Україні використовувати надану США зброю для ударів по деяких російських військових цілях на невеликій ділянці на території РФ, зменшила розмір "наземного притулку" окупантів максимум на 16%.

"Захід зберігає здатність суттєво підірвати російські операції, дозволяючи Україні використовувати західне озброєння для ударів по оперативних тилах і глибоких тилових зонах Росії", - зауважують фахівці ISW.

Зауважимо, що 13 червня Байден заявив, що США не змінили позицію щодо обмежень на удари по Росії американською зброєю. З його слів, "просто поряд із кордоном Росії та України – є багато сенсу в тому, щоб Україна могла атакувати". Втім, "щодо застосування далекобійної зброї по глибшій території Росії" - позиція Білого дому незмінна.

Нагадаємо, наприкінці травня США дали дозвіл бити по території Росії американською зброєю. Президент України Володимир Зеленський заявив, що таке рішення Штатів - крок вперед.

На рішення Вашингтона відреагували і в адміністрації диктатора РФ Володимир Путіна. Зі слів речника Дмитра Пєскова, нібито Україна вже намагається завдавати ударів по території Росії американською зброєю.

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