Чи дозволять росіянам подорожувати Європою: хто, де і коли може позбавити РФ спрощеного візового режиму

Відомо, які країни будуть проти заборони на в’їзд для туристів із країни-агресорки.

До Праги вже з'їжджаються міністри закордонних справ ЄС, щоб 30 серпня на саміті вирішити питання дозволу росіянам і надалі подорожувати Європою.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Найімовірніше, проти цілковитої заборони на в’їзд для туристів із країни-агресорки виступатимуть Німеччина, Франція та Угорщина. Тому чехи, які тепер головують у Раді ЄС, пропонують компромісний варіант – для початку хоча б позбавити Росію спрощеного візового режиму. Не чекаючи офіційного рішення Євросоюзу, кілька країн уже обмежили видавання віз для громадян країни-агресорки, зокрема, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, частково Нідерланди.

Додамо, що Фінляндія поки що лиш удесятеро зменшила кількість дозволів, які видає росіянам для в’їзду.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що литовські чиновники запропонують на регіональному рівні заборонити російським туристам в'їзд на свою територію.

Читайте також: