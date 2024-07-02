Чи ефективні санкції проти РФ і що Захід зробив не так: гучне інтерв'ю британського бізнесмена

На думку Євгена Чичваркіна, західні санкції зміцнили путінський режим і зробили його більш незалежним.

Відомий британський бізнесмен російського походження та критик путінського режиму Євген Чичваркін вважає, що санкції Заходу проти Росії не лише не досягли своєї мети, але й призвели до прямо протилежного від задуманого результату.

Про це він розповів у інтерв'ю BILD.

Чичваркін вважає, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перше, що мали зробити на Заході, – це позбавити агресора припливу валюти.

"Позбавити Росію кешу, саме позбавити режим [путинський – ред.] валюти. Цей режим не може існувати без валюти. Без величезної валютної виручки путінський режим не існує. Не може ні існувати, ні воювати, ні оперувати, ні мотивувати, ні відправляти солдатів на війну – нічого не може. Він повністю залежить від валютної виручки. Її треба було негайно перекрити всю, як би дорого і боляче це не обійшлося б", – заявив бізнесмен.

Другою помилкою Заходу Чичваркін назвав нерішучість та страх відмовитися від купівлі російських енергоресурсів. Бізнесмен упевнений, що у цій сфері потрібні тотальні санкції.

"Заборона на купівлю всіх енергоресурсів з Росії, скрізь тотальні вторинні санкції. Заборона оплати, заборона фрахту, заборона страхування цього фрахту, перекриття всіх газо- та нафтопроводів, як би дорого це не коштувало, хоч би який стрес у країнах це не викликало. Нічого страшного. За 9 місяців збудували знижувальні станції в Німеччині, не розвалилися. І далі можна їх ще побудувати", – упевнений підприємець.

При цьому він вважає неправильною політику "колективної відповідальності" всіх людей із російським паспортом.

"Людей треба випустити, і приватні гроші випустити, і людям дати відкрити рахунки на Заході, і тимчасово продовжувати по півроку робочі візи, доки не закінчиться війна. І людей пустити до Європи будь-яку кількість. Ті, хто не може, не поїхали б. би ті, хто може англійською розмовляти, щось може відкрити, працювати вміє і так далі. 300-400 тисяч прийняла б Європа, і все – вони не змогли б далі функціонувати як держава", – упевнений Чичваркін.

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Бізнесмен із жалем зазначив, що західні уряди "зробили все навпаки".

"[Західні санкції – ред.] зміцнили режим, справді зробили другу армію світу, попри те, що вона такою не була. Незалежний, міцний сильний путінський режим створено 14 пакетами західних санкцій дебільної русофобії та війною з росіянами, що виъхали, а не з одним. єдиним росіянином, який на цю війну послав", – упевнений він.

Чичваркін вважає, що Захід запроваджує всі ці санкції проти Росії, щоб сподобатися своїм виборцям.

"З росіянами, які поїхали, простіше воювати, ніж із Путіним, його армією та ядерними боєголовками. А з нами воювати дуже легко, зручно, ефективно – закрив рахунок, відкликав кредит, не продовжив візу або не дав візу, відібрав машину, кораблик, літачок, відібрав вертоліт чи будинок гарний. Це ж все допомагає повалити Путіна, правда? — Заявив він.

За словами Чичваркіна, 14 пакетів санкцій за два роки війни мало чим відрізняються один від одного, а режим Путіна лише міцніє, про що свідчить зростання ВВП Росії.

При цьому бізнесмен упевнений, що поіменні санкційні списки тих, хто якимось чином підтримує війну, можна навіть розширити. Але поголовне покарання людей за ознакою національності чи наявності російського паспорта вважає неприпустимим.

Нагадаємо, хто потрапив до списку чотирнадцятого пакету санкцій ЄС проти РФ. Йдеться про обмеження компаній, окремих політиків та їхніх родичів.

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