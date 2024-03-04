Чи готова армія РФ втрачати літаки заради тактичних успіхів на фронті: роз'яснення ISW

В України з'являється більше засобів, щоб діставати ворога на далеких підступах.

Високі втрати російської авіації, ймовірно, призвели до значного зниження її активності на сході України.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, російська армія, напевно, має близько 300 різних винищувачів КБ Сухого.

Попередні втрати літаків спонукали російські війська тимчасово знизити активність авіації по всій території України на значні періоди часу, хоча залишається неясним, як довго триватиме нинішня "пауза".

Експерти ISW також припускають, що російські війська можуть у подальшому змиритися з зростанням втрат в авіації і далі намагатися завдавати ударів КАБами для підтримки російських наступальних операцій. У такому разі російське командування, ймовірно, усвідомлено візьме на себе ризик продовжувати підраховувати втрати в авіації в гонитві за подальшими успіхами на сході України.

Нагадаємо:

У лютому 2024 року українські сили змогли ліквідувати велику кількість російських літаків уздовж лінії фронту на Східному напрямку. Війська РФ із 17 лютого втратили 15 літаків. Це стало відповіддю на збільшення авіаційної присутності противника на цій ділянці.

Усього за тиждень ЗСУ вдалося знищити сім російських "сушок". Президент України Володимир Зеленський звернувся до захисників неба та подякував їм за влучність.

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