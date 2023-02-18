Чи готова Білорусь атакувати Україну: Подоляк оцінив загрозу після крайньої заяви Лукашенка

На полігонах у Білорусі немає достатньої кількості особового складу та техніки для наступу на Україну.

Українська розвідка не бачить у Білорусі ознак формування ударних угруповань, які свідчили б про підготовку до наступу.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю агентству Report.

"Ми розуміємо чудово, що Білорусь перебуває у найважчому політичному становищі, бо є союзником Російської Федерації та надає Росії всю інфраструктуру для повітряних атак на територію України, надає ремонтну, забезпечувальну інфраструктуру, віддала практично розконсервовану бронетехніку тощо. Лукашенко дуже точно зазначив, що вони братимуть участь у будь-яких бойових діях лише на території Білорусі. Відповідно, Україна не мала і не має мети заходити на територію Білорусі, як не було мети заходити і на територію Російської Федерації, це перше. По-друге, ми отримуємо розвіддані, що постійно оновлюються, про те, що відбувається в Білорусі. Ми не бачимо там формування ударних штурмових колон", - прокоментував Подоляк нещодавню заяву Лукашенка.

Політик зауважив, що для успішної атаки з Білорусі має бути необхідна кількість особового складу та техніки. Цих ресурсів на території РБ немає.

"Для ефективного нападу там мають формуватися групи з 70-80 тисяч військовослужбовців, які повинні мати з собою 1,5-2 тисячі різних видів бронетехніки, 500-600 видів артилерійських стволів, та й усе, що необхідно для подальшого забезпечення. Ми не бачимо формування такого угруповання, а бачимо періодичний приїзд туди частково мобілізованих російських військовослужбовців, які проходять тренування на полігонах Білорусі. Але, ще раз наголошую, ми поки що не бачимо підготовку Білорусі до участі у сухопутних операціях", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, перед зустріччю із Путіним самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його армія долучиться до російської війни в разі прямого нападу на Білорусь.

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