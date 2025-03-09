Чи готові американці до радикальних протестів через Трампа: політолог надав статистику

У США може відбутися хвиля збройного підпілля та вбивств. Подекуди заворушення вже тривають. Адже Дональд Трамп має підтримку лише близько 25-30% населення, які залишаються вірними йому за будь-яких умов. Водночас 50% голосували проти нього, а 20% підтримали ситуативно через неприязнь до 46-го президента Джо Байдена.

Про це сказав історик, політолог, професор Ратгерського університету Олександр Мотиль в ефірі "Еспресо".

"Заворушення проти адміністрації Трампа вже почалися. Наприклад, нещодавно біля мого будинку зібралося близько 2000-3000 людей, які скандували: "Ми відкидаємо фашизм в Америці!" Також були демонстрації біля салонів Tesla, де навіть розбивали вікна. Це свідчить про готовність людей навіть до радикальних протестів", - розповів Мотиль.

Політолог нагадав часи 1960-х, коли в Америці відбувалися подібні дії як з боку лівих, так і правих сил. Тоді тривали масові демонстрації за права людини та права афроамериканців проти війни у В'єтнамі.

"Історія повториться, у цьому немає сумніву. Питання лише в тому, як Трамп реагуватиме на ці акції. Він може застосувати силу, що призведе до відповіді з боку демонстрантів. У 1960-х роках діяли різні підпільні організації, які кидали бомби, вбивали людей тощо. До цього може дійти дуже легко", - сказав Мотиль.

Якщо Трамп й надалі дотримуватиметься своєї політики, це може призвести до того, що за пів року чи рік американська демократія опиниться під загрозою. А згодом країна перетвориться на авторитарну систему або навіть диктатуру, з елементами фашизму, хоч і в "легкій" формі.

"На жаль, усе рухається саме в цьому напрямі", - резюмував історик.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що стоїть за рішенням Дональда Трампа припинити допомогу Україні: Зокрема журналіст Віталій Портников назвав справжню причину.

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