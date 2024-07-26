Чи готовий Кремль до "сумлінних переговорів" з Україною: в ISW оцінили заяви РФ

Попри неодноразові заяви Кремля про "відкритість для переговорів" насправді Росія зацікавлена лише у повній капітуляції України.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков знов звинуватив Україну у небажанні вести переговори. Водночас він вкотре заявив про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського, продемонструвавши неготовність самого Кремля до сумлінних перемовин.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому у четвер, 25 липня.

"Пєсков заявив, що Росія "відкрита для досягнення [своїх] цілей шляхом переговорів", але існують перешкоди для переговорів, зокрема помилкове твердження про те, що Зеленський є нелегітимним президентом, і що Україна ввела "де-факто законодавчу заборону на будь-які контакти та переговори з російською стороною". Пєсков заявив, що Росії необхідно зрозуміти, "наскільки готові Україна, уряд країни, українська сторона і наскільки [Україна] має дозвіл [на переговори] від своїх кураторів", і що Україна пропонує "цілком різні заяви" з цих питань", – йдеться у звіті.

Аналітики нагадали, що раніше Україна представила чіткий мирний план, що ґрунтується на міжнародному праві. Крім того, українські офіційні особи відкрито запросили російського представника відвідати другий український мирний саміт, який відбудеться пізніше 2024 року.

Попри неодноразові заяви Кремля про "відкритість для переговорів" його представники постійно вказували, що РФ зацікавлена лише у такому дипломатичному врегулюванні, яке призведе до повної капітуляції України. Заяви Пєскова також свідчать про те, що Кремль не відмовився від своєї позиції щодо "нелегітимності" українського президента, що унеможливлює ведення переговорів з його участю.

"ISW докладно описав, як Кремль спотворював Конституцію України та українські закони, щоб підтримати ці російські наративи щодо нелегітимності Зеленського. Пєсков також спотворював українське законодавство щодо переговорів з Росією", – нагадав ISW.

Йдеться про указ, підписаний Зеленським у жовтні 2022 року, в якому зазначається, що переговори з президентом РФ Володимиром Путіним "неможливі". Проте цей документ не забороняє "будь-які контакти та переговори з російською стороною", як стверджував Пєсков.

Нагадаємо, в інформаційному просторі дедалі частіше лунають розмови про можливість переговорів з Росією. На думку нардепа Романа Костенка, не можна говорити про втрату територій назавжди, адже в України є шанси.

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