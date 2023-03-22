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Чи готується Китай захопити російський Далекий Схід та Сибір — пояснення експерта

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Чи готується Китай захопити російський Далекий Схід та Сибір — пояснення експерта

Фото: Associated Press

Китай насправді дуже підтримує зону впливу РФ на так званий "пострадянський простір".

Конфлікт РФ та Китаю через територіальні претензії в Сибіру або на Далекому Сході був надто переоцінений в західних аналітичних центрах, розвідці та політичних колах. 

Про це розповів в інтерв’ю ТСН.ua дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта.

За його словами, немає жодних ознак конфлікту між цими країнами в регіоні, де можуть існувати територіальні претензії, та не спостерігається протиріч щодо впливу, скажімо, в Центральній Азії.

“Звичайно, якісь протиріччя існують, але вони не призведуть до того, що Китай буде здійснювати якісь заходи проти Росії. Ми маємо розуміти, що і Росія, і Китай надзвичайним чином підтримують сфери розподілу зон впливу. Незважаючи на те, що в китайському офіційному дискурсі говориться про те, що всі країни є рівними, немає великих і малих країн, всі країни мають комунікувати і мають рівні права відповідно до статуту ООН, Китай насправді дуже підтримує, зокрема, зону впливу РФ на так званий пострадянський простір”, - відзначив експерт.

За його словами, така “повага” до зони впливу РФ не дозволяє зробити висновок , що Китай може захопити території Далекого Сходу. 

“Зараз більшість збройних сил РФ, в тому числі ті, які розташовуються в центральній частині Росії і на Далекому Сході, перебувають на полі бою. Фактично там оголений фронт і Китай це прекрасно розуміє. Якщо Росія це зробила, значить вона довірилась Китаю і Китай не робить жодних дій, щоб ці території захопити”, - відзначив він.

Нагадаємо, у лютому цього року Міністерство природних ресурсів КНР опублікувало нові правила щодо топоніміки карт. Відповідно до відомчого циркуляру, на офіційних топонімічних картах будуть використовувати китайські назви для деяких російських міст та територій.

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Дата публікації
Перегляди
703
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