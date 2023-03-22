Чи готується Китай захопити російський Далекий Схід та Сибір — пояснення експерта

Конфлікт РФ та Китаю через територіальні претензії в Сибіру або на Далекому Сході був надто переоцінений в західних аналітичних центрах, розвідці та політичних колах.

Про це розповів в інтерв’ю ТСН.ua дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта.

За його словами, немає жодних ознак конфлікту між цими країнами в регіоні, де можуть існувати територіальні претензії, та не спостерігається протиріч щодо впливу, скажімо, в Центральній Азії.

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“Звичайно, якісь протиріччя існують, але вони не призведуть до того, що Китай буде здійснювати якісь заходи проти Росії. Ми маємо розуміти, що і Росія, і Китай надзвичайним чином підтримують сфери розподілу зон впливу. Незважаючи на те, що в китайському офіційному дискурсі говориться про те, що всі країни є рівними, немає великих і малих країн, всі країни мають комунікувати і мають рівні права відповідно до статуту ООН, Китай насправді дуже підтримує, зокрема, зону впливу РФ на так званий пострадянський простір”, - відзначив експерт.

За його словами, така “повага” до зони впливу РФ не дозволяє зробити висновок , що Китай може захопити території Далекого Сходу.

“Зараз більшість збройних сил РФ, в тому числі ті, які розташовуються в центральній частині Росії і на Далекому Сході, перебувають на полі бою. Фактично там оголений фронт і Китай це прекрасно розуміє. Якщо Росія це зробила, значить вона довірилась Китаю і Китай не робить жодних дій, щоб ці території захопити”, - відзначив він.

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