Чи лежить на столі переговорів угода про корисні копалини: в Білому домі відповіли

Угода про корисні копалини поки не є першочерговою темою для обговорення між Україною та США. Наразі сторони "зосереджені на мирі".

Так сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт 19 березняі під час брифінгу.

"Зараз ми вийшли за межі економічної угоди щодо корисних копалин. Ми зосереджені на мирі. У нас (на порядку денному – ред.) – часткове припинення вогню, і ми рухаємося до повного припинення вогню та тривалого миру в цьому конфлікті. І це чудова новина для американської громадськості", – сказала вона, відповідаючи на запитання про те, чи обговорювалася угода між Україною та США про корисні копалини.

На уточнююче запитання про те, чи лежить на столі переговорів угода щодо корисних копалин, Лівітт відповіла, що наразі сторони зосереджені на довгостроковій мирній угоді.

"Ні, це означає, що угода про корисні копалини є тим першим набором рамок, які ви всі бачили під час зустрічі президента Зеленського і президента Трампа в Овальному кабінеті. Зараз ми зосереджені на довгостроковій мирній угоді. Як ви знаєте, під час тієї зустрічі з президентом Трампом український президент тоді не говорив про велику мирну угоду. Ми зараз перебуваємо у тій точці, де ми про це говоримо", – відповіла речниця Білого дому.

Тож, за її словами, переговори вже вийшли за межі економічної угоди про корисні копалини.

"Ми сподіваємося на тривале припинення вогню... Зараз у нас режим часткового припинення вогню. Але знову ж таки, президент (Трамп – ред.) відправляє свою висококваліфіковану, розумну та досвідчену команду до Саудівської Аравії цього тижня, щоб продовжити боротьбу за мир у цьому конфлікті. І я ще раз повторюю: ми ніколи не були ближче до миру, ніж сьогодні", – сказала спікерка Білого дому.

Нагадаємо, під час переговорів у Саудівській Аравії делегація від України запропонувала підписати угоду про надра зі США в онлайн-форматі.

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