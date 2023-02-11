Чи міг землетрус у Туреччині бути штучним: Жданов пояснив

Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що землетрус у Туреччині не мав штучного походження, аде у світі не існує ні кліматичної зброї, ні сейсмічної зброї.

Про це експерт розповів у своєму відеоблозі.

"Ні кліматичної зброї, ні сейсмічної зброї у світі не існує. Та країна, яка першою зробить кліматичну чи сейсмічну зброю, буде країною світового панування, вона поставить весь світ на коліна і диктуватиме свої умови", – сказав Жданов.

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"І друге – враховуючи людську ментальність загальну, якщо така зброя буде створена, наступного дня наша цивілізація просто припинить своє існування. Тому що знайдеться ідіот, який захоче її застосувати, і це може викликати ланцюгову реакцію", – зауважив військовий експерт.

Він також поінформував, що проводилися експерименти глибинних атомних вибухів, щоб спробувати "гойднути" тектонічну плиту на великих глибинах у світовому океані, але нічого не вийшло.

"В середньому мінімальна товщина земної кори – десь приблизно 40 кілометрів. Найглибша не земній кулі свердловина, яку вдалося пробурити вченим – це Кольська свердловина – 12 кілометрів. Сьогодні 12 кілометрів – це рівень видобування сланцевого газу і нафти, технології пішли вперед. Але до магми Землі ще ніхто не добурювався. Штовхнути тектонічну плиту неможливо. Вибух має бути такої потужності, що має гойднутися земна кора", – пояснив Жданов.

Він запевнив, що землетрус – це абсолютно природне явище, яке навіть науковці не можуть пояснити до кінця.

Нагадаємо, в Українській національній академії наук попередили, що рано чи пізно землетруси зачеплять усю територію держави. Найпотужніші поштовхи з інтенсивністю у 8 балів можливі на південному заході Одеської області.

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