Чи могла українська зброя потрапити до Сектора Гази: Єрмак дав відповідь

Єрмак рішуче заперечив, що зброя, надіслана в Україну, потрапляла за межі країни.
Українська зброя, надана міжнародними партнерами, не могла потрапити до бойовиків ХАМАСу в Секторі Гази, про що останніми днями пишуть в соціальних мережах.
Про це з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака пише Politico.
Останніми днями в соціальних мережах поширювалися повідомлення про те, що зброя, призначена для України, спливає в секторі Газа, але Єрмак рішуче заперечував, що зброя, надіслана в Україну, потрапляла за межі країни.
“Україна повністю контролює ситуацію. Я вважаю, що це черговий російський фейк… Чим більша брехня, тим легше людям у неї повірити”, – сказав він.
Нагадаємо, що Зеленський звинуватив Росію в спонсоруванні ХАМАС.
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