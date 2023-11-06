Чи могла українська зброя потрапити до Сектора Гази: Єрмак дав відповідь

Єрмак рішуче заперечив, що зброя, надіслана в Україну, потрапляла за межі країни.

Українська зброя, надана міжнародними партнерами, не могла потрапити до бойовиків ХАМАСу в Секторі Гази, про що останніми днями пишуть в соціальних мережах.

Про це з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака пише Politico.

Останніми днями в соціальних мережах поширювалися повідомлення про те, що зброя, призначена для України, спливає в секторі Газа, але Єрмак рішуче заперечував, що зброя, надіслана в Україну, потрапляла за межі країни.

“Україна повністю контролює ситуацію. Я вважаю, що це черговий російський фейк… Чим більша брехня, тим легше людям у неї повірити”, – сказав він.

Нагадаємо, що Зеленський звинуватив Росію в спонсоруванні ХАМАС.

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