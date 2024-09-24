Чи може дозвіл на удари по Росії спровокувати третю світову війну: ексдиректор ЦРУ дав відповідь

Колишній директор ЦРУ висловив сумніви щодо серйозності заяв президента Росії.
Президент Росії Володимир Путін застеріг Захід від надання Україні дозволу на удари по Росії західною зброєю, стверджуючи, що це може призвести до війни НАТО з Росією. Проте багато експертів вважають ці заяви лише російським блефом, не обґрунтованим реальними намірами чи загрозами.
Про це розповів в інтерв'ю "24 Каналу" колишній директор Центрального розвідуправління США, американський генерал Девід Петреус.
"Я думаю, що варто непокоїтися з цього приводу. Ви маєте зважати на це, маєте аналізувати. Впевнений, що це одна з тем, які обговорюються на інтенсивних переговорах у Вашингтоні та Лондоні. Але ми чули його погрози з самого початку війни. Іноді були погрози щодо тактичної ядерної зброї, і вони виявилися порожніми", - сказав він.
Нагадаємо, Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден залишив чинним обмеження для України на удари вглиб Росії, водночас Британія веде делікатні переговори з Білим домом.
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