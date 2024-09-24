Чи може дозвіл на удари по Росії спровокувати третю світову війну: ексдиректор ЦРУ дав відповідь

Президент Росії Володимир Путін застеріг Захід від надання Україні дозволу на удари по Росії західною зброєю, стверджуючи, що це може призвести до війни НАТО з Росією. Проте багато експертів вважають ці заяви лише російським блефом, не обґрунтованим реальними намірами чи загрозами.

Про це розповів в інтерв'ю "24 Каналу" колишній директор Центрального розвідуправління США, американський генерал Девід Петреус.

"Я думаю, що варто непокоїтися з цього приводу. Ви маєте зважати на це, маєте аналізувати. Впевнений, що це одна з тем, які обговорюються на інтенсивних переговорах у Вашингтоні та Лондоні. Але ми чули його погрози з самого початку війни. Іноді були погрози щодо тактичної ядерної зброї, і вони виявилися порожніми", - сказав він.

Нагадаємо, Голос Америки повідомляв, що президент США Джо Байден залишив чинним обмеження для України на удари вглиб Росії, водночас Британія веде делікатні переговори з Білим домом.

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