Чи може двійник Путіна керувати Кремлем: відповідь російського опозиціонера

Відомий російський "конспіролог" Валерій Соловей у жовтні 2023 року заявив тіло російського диктатора Путіна перебуває в холодильній камері у резиденції на Валдаї. Чи можливий такий сценарій, розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Розмови про наявність у Путіна двійників не припиняються, а його поведінка лише підігріває такі чутки. Існує версія, що Кремлем може керувати якийсь із клонів російського президента, а сам Путін вже давно лежить у холодильнику.

Наскільки реальний такий варіант, російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу.

Так, у жовтні 2023 року відомий російський "конспіролог" Валерій Соловей заявив, про "смерть" Путіна. За твердженням Солов'я, тіло російського диктатора перебуває в холодильній камері у резиденції на Валдаї.

Водночас російський опозиціонер Гудков зауважив, що концепція Солов'я – геніальна. Питання лише в тому, кому це вигідно.

"Я думаю, що двійники можуть існувати. Шанс дуже ймовірний та високий", – вважає Гудков.

Водночас він не вірить, що тіло Путіна зберігається у холодильнику, а двійник керує країною-агресоркою, адже турбулентність усередині істеблішменту була б значно вищою - почали б ширитися чутки та розмови.

Гудков припускає, що цілком може існувати двійник Путіна, який вжився у роль та "прокочується" через різні системи розпізнання, щоб добитися максимальної зовнішньої схожості.

"Тому що моделі поведінки одного Путіна й іншого Путіна, які іноді розділяють години, – цілком різні", – зауважив російський опозиціонер.

Це, за словами Гудкова, дуже очевидно. І пояснити таке не можна нічим, окрім як наявністю двійників. Принаймні з погляду здорової логіки.

Але, на його думку, Путіну це зовсім невигідно. Якщо ж главі Кремля невигідно й це продовжує робитися й залишається безкарним для Солов'я, то вигідно комусь у найсильніших і найвпливовіших колах російського істеблішменту.

Відповідно, додає він, можна говорити про серйозні передумови чи розкол, який уже розпочався. Це дуже важливий фактор, який не вивчений і не до кінця зрозумілий.

Чутки про смерть Путіна

4 листопада Пєсков спростував наявність у Путіна двійників, а перед тим змушений був спростовувати чутки про смерть президента РФ.

В ГУР Міноборони України пояснили, що такі чутки і змушування Пєскова реагувати на них – інструмент впливу на самого Путіна.

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