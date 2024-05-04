Чи може Італія відправити своїх військових до України: відповідь Міноборони країни

Італія не братиме участі у будь-якій можливій збройній інтервенції. На цьому наголосив голова Міноборони країни Гвідо Крозетто.

Про це пише Corriere Della Sera.

"Наша позиція не змінюється: ми завжди говорили, що Україні треба всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали безпосереднє втручання наших військових у конфлікт", – сказав політик.

Він закликав шукати всі форми діалогу, починаючи від "плетіння павутини дипломатії". Бо якщо конфлікт вибухне, "Італії доведеться багато втрачати".

Що ще сказав Крозетто

Керівника оборонного відомства запитали, чи братиме Італія участь у будь-якій можливій збройній інтервенції.

"Точно ні! Сьогодні в цьому ніхто не може сумніватися", – констатував він.

Журналіст попросив Крозетто пояснити, чому в країни така позиція.

"У нас в системі є явна заборона на пряме військове втручання, крім того, що передбачено законами та Конституцією. Ми можемо передбачити збройне втручання лише за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН. Передбачуваний варіант в Україні не тільки не буде включений до цієї справи, а й спровокує подальше нагнітання конфлікту, що не принесе користі передусім самим українцям. Коротко кажучи, умов для нашої прямої участі немає", – стверджує посадовець.

То чи був президент Франції Емануель Макрон неправий, продовжив представник видання, згуртувавши європейські країни у разі погіршення ситуації?

"Я не суджу президента такої дружньої країни, як Франція, але я не розумію мети та корисності цих заяв, які об'єктивно нагнітають напруженість", – підсумував Гвідо Крозетто.

Раніше стало відомо, що Італія передала Україні крилаті ракети.

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