Чи може Китай почати постачати зброю Україні і чи можлива конкуренція із США: відповідь експерта

Жданов вважає, що Китай також не буде постачати озброєння Росії, про що неодноразово звучало у ЗМІ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай не буде постачати українським військовим силам озброєння з кількох причин. Перша з них, що українці самі вибрали Захід, а Пекін не може надавати військову підтримку разом із країнами ЄС та США.

Про це Жданов сказав під час прямого ефіру на своєму Ютуб-каналі.

"Річ у тому, що Україна настільки є ласим шматочком, що Китаю уже немає місця. Нам потрібно було вибирати: або дружити із Китаєм, або із Заходом. Ми вибрали другий варіант. Тому сюди Пекін не увійде жодним чином, особливо без згоди з нашими українськими партнерами. Друге, політика Китаю така, що вона завжди вичікує. Вона ніколи не наступальна. Всі війни, які вів Китай, майже усі програли. Вони не агресивні. Експорт війни - це не їхнє. Я думаю, що вони і Росії не будуть відправляти зброю. Китайці не настільки дурні та готові у військовому плані, щоб їх звинуватили в розпалюванні війни", - пояснив він.

Нагадаємо, помічниця держсекретаря США з питань країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк повідомила, що китайська супутникова компанія Spacety, яка внесена до "чорного списку" США, передавала супутникові знімки ПВК "Вагнер".

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